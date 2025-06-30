«Маленькое чудо уже в пути»: Борис Беккер станет отцом пятый раз (фото, видео)

Легендарный немецкий экс-теннисист 57-летний Борис Беккер, отсидевший восемь месяцев в британской тюрьме по делу банкротстве, станет отцом пятый раз.

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Об этом шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема» сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео своей беременной 34-летней жены Лилиан, с которой он отгулял роскошную свадьбу в Италии в сентябре прошлого года.

«Маленькое чудо уже в пути… Лучшее еще впереди», — подписал кадры Борис Беккер.

Напомним, что Борис Беккер — олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде, двукратный победитель Кубка Дэвиса и самый юный чемпион в истории Уимблдона (в 17 лет). В 2003 году обладателя 49 титулов в одиночном разряде и 15 в парном включили в Международный зал теннисной славы.

До брака с Лилиан легенда тенниса был женат еще дважды — с 1993 по 2001 год на немецкой актрисе Барбаре Беккер, а с 2009 по 2018-й — на голландской модели Лилли Беккер. Кроме того, у него есть ребенок от отношений с российской моделью Анжелой Ермаковой.

Всего же у Бориса Беккера четверо детей — 31-летний Ноа, 26-летний Элиас, 25-летняя Анна и 15-летний Амадей.

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Борис Беккер с сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Бориса Беккера нашли мертвой в канун его дня рождения.

Фото Instagram

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