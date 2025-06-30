41.35 / 41.92 48.56 / 49.33
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Маленькое чудо уже в пути»: Борис Беккер станет отцом пятый раз (фото, видео)

10:14 30 июня 2025
Борис Беккер с женой Лилиан

Легендарный немецкий экс-теннисист 57-летний Борис Беккер, отсидевший восемь месяцев в британской тюрьме по делу банкротстве, станет отцом пятый раз.

Об этом шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема» сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео своей беременной 34-летней жены Лилиан, с которой он отгулял роскошную свадьбу в Италии в сентябре прошлого года.

«Маленькое чудо уже в пути… Лучшее еще впереди», — подписал кадры Борис Беккер.

Напомним, что Борис Беккер — олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде, двукратный победитель Кубка Дэвиса и самый юный чемпион в истории Уимблдона (в 17 лет). В 2003 году обладателя 49 титулов в одиночном разряде и 15 в парном включили в Международный зал теннисной славы.

До брака с Лилиан легенда тенниса был женат еще дважды — с 1993 по 2001 год на немецкой актрисе Барбаре Беккер, а с 2009 по 2018-й — на голландской модели Лилли Беккер. Кроме того, у него есть ребенок от отношений с российской моделью Анжелой Ермаковой.

Всего же у Бориса Беккера четверо детей — 31-летний Ноа, 26-летний Элиас, 25-летняя Анна и 15-летний Амадей.

РЕКЛАМА
Борис Беккер с сыновьями

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Бориса Беккера нашли мертвой в канун его дня рождения.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

309

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кабачки по-турецки

Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно

Кофейную гущу используют в качестве удобрений. Фото Pixabay

Кофейная гуща как удобрение: для каких растений подходит лучше всего

Расклад карт Таро на 1 июля. Фото Pixabay

Близнецам — «Туз Кубков», Девам — «Колесница», а Весам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июля

Зодиак и деньги, фото из открытых источников

«Золотой» июль: в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам зодиака

Следующий материал
Новости партнеров