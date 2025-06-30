«Это был полный шок»: у двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира обнаружили рак (фото, видео)



У звездной норвежской гандболистки, двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и шестикратной чемпионки Европы 38-летней Камиллы Херрем диагностировали рак груди. Об этом сама спортсменка сообщила в соцсетях. Ранее двукратный олимпийский чемпион, победивший рак, стал отцом.

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«Три с половиной недели назад я нащупала в груди уплотнение размером с горошину и подумала, что мне стоит пройти обследование. На прошлой неделе мне сделали УЗИ и маммографию, а потом мне позвонили из больницы, чтобы узнать, могу ли я прийти, и сказали, что это рак молочной железы, — рассказала, не сдерживая слез, Камилла Херрем. — Это был полный шок. Я не чувствую, что это реальность. Завтра начинаю химиотерапию. Мои мысли автоматически сейчас о самом худшем, но я должна пытаться взять себя в руки и мыслить положительно».

Добавим, что обладательница «золота» Олимпийских игр в Лондоне (2012 год) и Париже (2024-й) Камилла Херрем была лидером сборной Норвегии, сыграв за национальную команду рекордные 332 матча (951 мяч). В декабре прошлого года гандболистка прекратила выступления на международной арене, но продолжала играть за клуб «Сола», который тренирует ее муж и отец двух сыновей спортсменки (7 и 2 лет) Cтеффен Стегавик.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маленький сын футболиста «Шахтера» победил рак.

Фото NRK



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