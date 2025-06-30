Пора менять судей? Сеть отреагировала на выбор победителя «МастерШеф»

Закончился 15-й сезон популярного реалити «МастерШеф». Его съемки продолжались несколько месяцев и завершились в феврале 2025 года. Напомним, реалити снимали в новом павильоне после того, как старый был поврежден очередной ракетной атакой россиян. Снова за звание лучшего и возможность поехать в известную кулинарную школу Франции соревновались непрофессионалы.

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В суперфинал попали трое участников — Екатерина, Денис и Нэнси, из которых судьи должны были выбрать победителя. Традиционно среди жюри — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. На суперфинале каждый из участников должен представить свое уникальное меню.

Суперфиналисты шоу Екатерина, Денис и Нэнси

Концепция Екатерины называлась «Вкусы хмеля» — она использовала пиво в каждом своем блюде. Денис объединил свои блюда с городами Украины, которые для него самые важные — Днепр, Львов и Харьков. Концепция Нэнси заключалась в том, что мир можно объединить едой. Именно 25-летняя Нэнси Топко из Киева стала победительницей 15-го сезона и поедет в школу Le Cordon Bleu на обучение. Известно, что девушка работала моделью и давно мечтала о профессии шеф-повара.

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25-летняя Нэнси Топко из Киева стала победительницей 15-го сезона

Поклонники проекта в социальной сети поздравили победительницу, хотя были и те, кто недоволен выбором и считает целесообразным сменить судей.

«Нэнси очень крутая, изначально болела за нее, — написали в комментариях. — Было пару человеческих моментов, которые не понравились, но как повар она профессионалка!»

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«Все было предусмотрено заранее, — считают в сети. — Даже Эктор намекнул своим нарядом… но надеялись на ВЕРНОЕ решение… к сожалению…»

«Может, пора менять судей? — задаются вопросом в комментариях. — Серьезно, за все сезоны у них глаз замылился, такого позора с авансом в финале, сырым картофелем победительницы я никогда не видела! Может, стоит взять более молодых людей, которые еще чувствуют ответственность? Нужна свежая кровь!»

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Ранее Эктор Хименес-Браво поразил признанием.

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