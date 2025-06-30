- 00:02 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 30.06 22:28 Модные розы для подарка-2025: обратите внимание на детали
- 30.06 22:01 Невероятная галета с абрикосами: готовится очень просто
- 30.06 21:30 Джастин Бибер нарушил молчание относительно драмы в отношениях с Хейли
- 30.06 21:20 На острове Водников просел грунт под частным домом: жители обвиняют компанию, которая намывает песок по руслу Днепра
- 30.06 21:01 Можно ли жарить на оливковом масле: ответ может удивить
- 30.06 20:45 Финансовый провал и судьбоносная встреча: гороскоп на июль для всех знаков зодиака
- 30.06 20:33 Защитник рассказывал, что смерть трижды его миновала: на Донбассе погиб отец двоих детей с Ровенщины
- 30.06 20:07 Клубничный чизкейк: можно тем, кто боится поправиться
- 30.06 19:56 Близнецам — «Туз Кубков», Девам — «Колесница», а Весам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 1 июля
- 30.06 19:43 Угрожает соглашению между Украиной и США: россия захватила ценное месторождение лития в Донецкой области
- 30.06 19:33 Экс-тренер сборной россии, домогавшийся чемпионки мира, ликвидирован воинами ВСУ
Пора менять судей? Сеть отреагировала на выбор победителя «МастерШеф»
Закончился 15-й сезон популярного реалити «МастерШеф». Его съемки продолжались несколько месяцев и завершились в феврале 2025 года. Напомним, реалити снимали в новом павильоне после того, как старый был поврежден очередной ракетной атакой россиян. Снова за звание лучшего и возможность поехать в известную кулинарную школу Франции соревновались непрофессионалы.
В суперфинал попали трое участников — Екатерина, Денис и Нэнси, из которых судьи должны были выбрать победителя. Традиционно среди жюри — Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. На суперфинале каждый из участников должен представить свое уникальное меню.
Концепция Екатерины называлась «Вкусы хмеля» — она использовала пиво в каждом своем блюде. Денис объединил свои блюда с городами Украины, которые для него самые важные — Днепр, Львов и Харьков. Концепция Нэнси заключалась в том, что мир можно объединить едой. Именно 25-летняя Нэнси Топко из Киева стала победительницей 15-го сезона и поедет в школу Le Cordon Bleu на обучение. Известно, что девушка работала моделью и давно мечтала о профессии шеф-повара.
Поклонники проекта в социальной сети поздравили победительницу, хотя были и те, кто недоволен выбором и считает целесообразным сменить судей.
«Нэнси очень крутая, изначально болела за нее, — написали в комментариях. — Было пару человеческих моментов, которые не понравились, но как повар она профессионалка!»
«Все было предусмотрено заранее, — считают в сети. — Даже Эктор намекнул своим нарядом… но надеялись на ВЕРНОЕ решение… к сожалению…»
«Может, пора менять судей? — задаются вопросом в комментариях. — Серьезно, за все сезоны у них глаз замылился, такого позора с авансом в финале, сырым картофелем победительницы я никогда не видела! Может, стоит взять более молодых людей, которые еще чувствуют ответственность? Нужна свежая кровь!»
Ранее Эктор Хименес-Браво поразил признанием.227
Читайте нас в Facebook
Кабачки по-турецки за 5 минут на сковороде: будете готовить их каждый день, потому что это вкусно и доступно
«Золотой» июль: в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам зодиака