Модные розы для подарка-2025: обратите внимание на детали

Букеты тоже подвержены модным тенденциям. О них задумываются немногие до тех пор, пока не становятся перед выбором цветов для подарка. Например, роз, поскольку они держат первенство в предпочтениях.

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Выбирайте цветы, которые в тренде, и вы не прогадаете. В 2025 году модно дарить розы, которые благоухают, а пахнут отнюдь далеко не все сорта.

Роза может пахнуть цитрусовыми, бананом, лавандой, миндалем и даже пасхальной выпечкой. Но самым ценным ароматом считается собственно аромат розы. Он тонкий, изящный и яркий, как сама роза.

К слову, не все знают, что розы оцениваются, подобно отелям, по звездной системе. Но звезд в оценивании роз не пять, а четыре. Розы, которые пахнут, имеют более высокие оценки в рейтинге, чем те, которые не имеют выраженного аромата. Среди других критериев — цвет, количество лепестков, диаметр цветка, высота стебля, морозостойкость…

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Что касается цветовой гаммы, сейчас популярны пестрые розы. Необычные расцветки всегда восхищают. А в подарке ведь важно что? Дарить яркие, положительные эмоции!

Напомним о золотом правиле выбора подарка для дорогого вам человека.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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