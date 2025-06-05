Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции

Лилия — модный цветок в букете. Белая лилия изыскана и изящна, поэтому может быть изюминкой свадебных композиций — наряду с белоснежными каллами. Букет с лилиями можно дарить на день рождения, но только тому, кто любит запах этих цветов, а он достаточно яркий и сильный. Лилии уместны и для официального поздравления.

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Эти цветы хорошо сочетаются с пионами и ирисами. Также их можно комбинировать с розами. Очень красиво сочетание лилии с гортензиями. Лилии красиво смотрятся с зеленью. Например, с листьями папоротника.

Считается, что для букета вполне достаточно одного соцветия.

Конечно, красив и монобукет, состоящий только из лилий. Лучше всего выбирать соцветие с цветами и бутонами. Такой букет будет радовать дольше.

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Чтобы цветы простояли долго, флористы советуют выбирать достаточно просторную вазу. Отцветшие цветы сразу же нужно извлекать из букета. Также нужно учитывать, что цветы не любят воздействия кондиционера.

Так как лилии имеют сильный запах, размещайте их в просторной комнате, а на ночь можно поставить букет в помещении, где никто не спит.

Напомним, выбирать цветы для подарка надо так же, как фрукты и ягоды на рынке.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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