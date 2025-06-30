На острове Водников просел грунт под частным домом: жители обвиняют компанию, которая намывает песок по руслу Днепра (видео)

На фоне борьбы с компанией из группы «Ковальська» по добыче песка жители столичного острова Водников снова жалуются на проседание грунта (видео). Об этом сообщил активист Евгений Шевченко на своей странице в Facebook.

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В частности, на острове Водников, где уже несколько лет продолжаются масштабные работы по добыче песка компанией «Ковальська», произошла очередная чрезвычайная ситуация — прямо во дворе местной жительницы Людмилы Понеговой внезапно провалился грунт.

По словам Людмилы Понеговой, провал появился прямо под ее крыльцом и быстро начал разрастаться — теперь под угрозой оказался фундамент дома.

Местные жители убеждены: причина — в непрерывном намыве песка неподалеку, который осуществляет компания «Ковальська».

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Несмотря на многочисленные обращения в Минприроды, Госэкоинспекцию, полицию и правительственную горячую линию, работы не только не прекращаются — они продолжаются круглосуточно.

Сейчас на месте работают три земснаряда.

На место инцидента жители вызвали полицию. Правоохранители прибыли, однако, по словам местных, отказались открывать уголовное производство — якобы из-за отсутствия экспертного заключения о причинах провала.

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Обращение также зафиксировала служба ГСЧС, но официального комментария по ситуации пока не предоставила.

«Мы зафиксировали событие, полиция приехала, но сказала, что без заключения экспертов не могут возбудить дело. Они лишь выдали номер обращения. Водная полиция вообще отказалась, сказала, что это не их компетенция», — рассказала на видео жительница Лидия, которая помогала фиксировать событие.

Деятельность компании «Ковальська» на Днепре уже неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов и общественных активистов. Компанию обвиняли в разрушении береговой линии, загрязнении воды и нарушении природоохранного режима, в частности в период нереста рыбы.

Очередной инцидент — не первый подтвержденный случай оползания грунтов вблизи жилых зданий. Местные жители считают это прямым следствием масштабной добычи песка в пределах острова.

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Людмила Понегова признается, что не знает, как дальше жить в собственном доме, ведь ей страшно за свою безопасность и безопасность жилища.

«Я сегодня выхожу из дома, а у меня возле лестницы образовалась воронка. Глубокая, лопата заходит, и ее не видно. Она пошла под лестницу, и она у меня теперь держится на честном слове. Глубина сантиметров 90, ширина метр двадцать. И оно расширяется. Я не знаю, что делать. Может, дальше под сам дом пойдет. Я боюсь. Мне плохо стало, когда я это увидела. А какая гарантия, что завтра не провалится еще глубже?» — говорит Людмила.

Напомним, как писало Агентство Nadra.info, в 2024 году был инициирован процесс по лишению компании из группы «Ковальська» права на добычу песка в Киеве. В рамках этого процесса заместитель генпрокурора подал иск в КОАС, в котором просит признать противоправными ряд действий и решений Госгеонадр и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, а также отменить спецразрешение № 6346, выданное ООО «Сенд Контракт» на разработку месторождения «Осокорки».

Впрочем, решение по делу до сих пор не принято.

Как писала «Київвлада», промышленно-строительная группа «Ковальська» в 2022—2023 годах приобрела контроль над несколькими компаниями-недропользователями участков недр. Банк речных месторождений песка этой промышленно-строительной группы стал вторым по площади участков в Украине и крупнейшим в Киевском регионе.

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