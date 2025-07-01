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Экс-военком Киевщины пользуется имуществом на миллион долларов, — расследование «Слідство.Інфо»
Пока в суде рассматривается дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен, а подельник экс-начальника Львовского ТЦК сбежал в Польшу, под Киевом выявили их последователя.
Бывший руководитель военкоматов Киевщины Юрий Бурляй, который последние шесть лет возглавлял сначала Бориспольский, а затем Броварской ТЦК, за короткое время существенно улучшил жилищные условия своей семьи. Как выяснили журналисты «Слідство.Інфо» в расследовании, опубликованном 30 июня, в пользовании семьи военкома — недвижимость и транспорт на сумму около 1 миллиона долларов США.
По данным издания, в марте 2024 года, когда Бурляй возглавлял Броварской ТЦК, его семья переехала в элитный коттедж площадью 320 кв. м в пригороде Киева. Стоимость такого дома с ремонтом, по оценкам риелторов, может достигать 720 тысяч долларов.
Официально владелицей является пенсионерка, которая приобрела его вместе с сыном — другом Бурляя. Уже через неделю после покупки дом сдали в аренду военкому за 18 тысяч гривен в месяц — в десять раз ниже рыночной цены.
«Слідство.Інфо» выяснило также, что в том же 2024 году теща Бурляя стала владелицей двух квартир в новостройке в Борисполе — городе, где ранее работал сам военком. За каждую квартиру она уплатила 435 тысяч гривен, хотя рыночная цена — в три раза выше. В квартирах идет ремонт, который, по словам работников, заказал сам Бурляй. Он подтвердил это журналистам издания, отметив, что «одолжил деньги у товарища», но отказался уточнять сумму: «Давайте не вникать так глубоко».
Расследователи выяснили, что год назад жена Бурляя и ее дети бесплатно получили трехкомнатную квартиру в Вышгороде, которую ранее арендовали у МВД. Ее оценочная стоимость — более 5 миллионов гривен. В этом же доме семья приобрела машиноместо за 229 тысяч гривен.
По информации издания, в 2024 году в перечень имущества добавились Volkswagen Touareg 2021 года и мотоцикл Honda NC750XD, приобретенные в 2024-м. Общая стоимость автопарка — около 2,8 миллиона гривен.
Несмотря на роскошный образ жизни, который не соответствует официальной зарплате военкома (около 60 тысяч гривен в месяц), в январе 2025 года Юрий Бурляй получил повышение — стал начальником отдела военного лидерства Генштаба ВСУ, добавляет «Слідство.Інфо».
Журналисты подчеркивают: большая часть имущества появилась именно в период, когда Бурляй занимал руководящие должности в ТЦК. А источники финансирования — либо не раскрываются, либо выглядят сомнительно.
Ранее «ФАКТЫ» цитировали доклад юристов о том, что коррупция в ТЦК стала вопиющей и носит системный характер.250
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