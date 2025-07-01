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В Германии подросток убил молодую украинку и ее маленькую дочь
Недавно в Бельгии полиция установила злоумышленника, который убил украинку и ее маленькую дочь. Им оказался… 16-летний сын погибшей.
А на днях также 16-летний подросток из Украины лишил жизни женщину и ее маленького ребенка в Германии. Как пишет «Немецкая волна», это произошло в Дюсельдорфе.
Так, 29 июня случайная прохожая на тропинке в лесу обнаружила тело убитой. А уже правоохранители, прибывшие по вызову, нашли неподалеку в кустах и тело ребенка. Убитые — 32-летняя украинка и ее дочка в возрасте 1,7 года.
Когда правоохранители и эксперты работали на месте происшествия, к ним подошел подросток и заявил, что он причастен к убийст. Юношу задержали как подозреваемого.
Издание отмечает, что у погибшей осталась 13-летняя дочь, которую сейчас передали под опеку ведомства по делам молодежи. И напоминает, что недавно, приблизительно на том же месте, где нашли украинку, произошло преступление, которое, к счастью, обошлось без жертв. На лесной тропинке нападению подверглась 40-летняя женщина, с которой был годовалый ребенок. В полиции сообщали, что ее ограбили неизвестные мужчина и женщина.
Есть ли связь между этими двумя преступлениями? Правохранители говорят, что указывающих на это данных нет, но ничего не исключают.
Напомним, что недавно в Германии суд вынес приговор в отношении супружеской пары, которая украли младенца, убив его мать и бабушку из Украины.
Иллюстративное фото Pixabay616
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