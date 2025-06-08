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Смерть украинок в Бельгии: сын-подросток признался в убийстве
По делу об убийстве украинок в Бельгии появился подозреваемый. Сын жертвы признался, что ранил ножом мать и сестру. Об этом пишет местное издание.
«Сын признался, что ранил ножом мать и сестру, а затем устроил пожар. Об этом сообщает прокуратура Лювена», — говорится в сообщении.
16-летний сын гражданки Украины находился в школе во время пожара. Сначала его взяли на попечение, но теперь оказалось, что подросток признался в двойном убийстве.
Как пишет издание, непонятно, каков был его мотив. Парень предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.
Отметим, что 6 июня около 9:30 по местному времени пожарная бригада получила вызов о пожаре в доме по улице Милсестраат в городе Хаасроде. Дом принадлежит местному священнику, но был арендован муниципалитетом для беженцев из Украины.
Как только пожар взяли под контроль, спасатели обнаружили тело 46-летней женщины. Они также обнаружили ее 6-летнюю дочь, которую реанимировали, но девочка не выжила. Обе жертвы получили ножевые ранения на телах, а выводы эксперта по пожарной безопасности показали, что пожар был устроен умышленно.
Украинская семья проживала в Бельгии уже три года. Отец детей — военный. МИД поручил посольству Украины в Бельгии принять дело об убийстве украинок на контроль.
Как писали «ФАКТЫ», в Германии вынесли приговор по громкому делу об убийстве двух украинок с целью похищения ребенка.440
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