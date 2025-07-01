Скандальная уроженка москвы получит 77 тысяч евро за позор на Уимблдоне (фото)

Бывшая российская теннисистка Юля Путинцева (33-я в рейтинге WTA), едва не подравшаяся на турнире в Германии с Марией Саккари, с позором прекратила выступления на турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне с призовым фондом 22 714 380 евро.

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В первом раунде состязаний 30-летняя уроженка москвы, с 2012 года выступающая за Казахстан, за 44 минуты с треском проиграла дочери эмигрантов из россии Аманде Анисимовой из США (0:6, 0:6) и расплакалась.

Кстати, по ходу провального поединка Путинцева угрожала судье остановить противостояние из-за проблемного болельщика. «Можете его убрать? Я не буду продолжать матч, пока он не уйдет. Эти люди опасны, они сумасшедшие», — настаивала экс-россиянка, обращаясь к судье на вышке. Не известно, какие именно меры были приняты в отношении этого зрителя, однако игра возобновилась после того, как рефери проконсультировался с охраной.

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Кстати, несмотря на позорный вылет с соревнований, Путинцева заработала на Уимблдоне 77 220 евро, а также получит 10 рейтинговых очков.

Добавим, что Украина на Уимблдоне представлена в одиночном разряде четырьмя теннисистками. Марте Костюк (26-я), Даяне Ястремской (42-я) и Юлии Стародубцевой (68-я) еще только предстоит старт (1 июля) в основной сетке соревнований, а вот Элина Свитолина (13-я) уже обыграла 75-ю ракетку мира венгерку Анну Бондар (6:3, 6:1) и во втором раунде сыграет с «нейтральной» Александрой Соснович (107-я) из беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый американский теннисист рассказал об ограблении в россии.

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Фото WTA, скриншот с видео

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