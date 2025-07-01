Кто бы мог подумать: в Яремче на журналистку напали из-за украинского языка (видео)

Периодически в Украине разгораются «языковые» скандалы, как, например, было в одному из вузов на Киевщине, где преподавательница отказывалась читать лекции на украинском. Не все они становятся известны, а что уж тогда говорить о бытовых случаях.

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Об одном из таких вопиющих случаев рассказала журналистка издания «Информатор.Коломыя», на которую набросились в городе Яремче, куда она приехала погулять с сыном.

Когда она с ребенком была у водопада Пробой, ей по-русски начала кричать какая-то женщина — журналистка мешала той фотографировать своего сына. Журналистка сказала, что не понимает русский, а русскоязычная женщина — что из-за таких, как ее оппонентка, началась война. Далее у журналистки попытаться выхватить телефон, снимавший все происходящее, а словесная перепалка переросла в физическое противостояние.

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После того, как напаавшая и другие поддерживавшие ее женщины ушли, журналистка вызвала полицию.

«Мужчины составили протокол, я заполнила заявление. Правоохранители заметили, что в начале войны приезжие перешли на украинский. Говорили хоть и суржиком, но старались. Но в 2024 году все как-то резко изменилось: или туристы, или переселенцы принципиально говорят по-русски, требуя, чтобы их понимали и отвечали на языке оккупантов. И, к сожалению, и продавцы, и персонал отелей так делают. Деньги же не пахнут, да?» — пишет Наталья Сандецкая и добавляет, что одна из ее коллег узнала в нападавшей участницу одного из языковых скандалов, которые она видела в новостях.

Ранее в Киевской области водитель такси высадила посреди трассы вдову военнослужащего с ребенком за то, что женщина попросила ее общаться на государственном языке. После этого компания «Уклон» отказалась от сотрудничества с этой водительницей.

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Фото «Информатор»

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