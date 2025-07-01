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«Я ужасно скучала»: Кристина Соловий поразила признанием и фотографиями

14:53 1 июля 2025
Певица Кристина Соловий. Фото Instagram

Популярная певица Кристина Соловий, известная своим бурным романом с поэтом Сергеем Жаданом, поразила сеть. Известно, что артистка отдыхает в Испании. На своей странице в социальном приложении она выложила фотографии и пост о том, почему Испания ее вдохновляет. На фото Кристина позирует на яхте, у бассейна и в баре с бокалом коктейля. Певица призналась, что у нее старые воспоминания, связанные с этой страной.

«Когда я была маленькой, папе пришлось поехать в Испанию, чтобы у меня было все необходимое, — написала Соловий. — Мы долго не виделись, и я ужасно скучала. Но я этого не помню. А вот испанскую мастерскую гитару, которую он привез и играл мне и маме испанские песни, не забуду никогда. Мне даже разрешили в тот день не идти в школу. Наконец я сама почувствовала испанский дух не только из песен. Снова вдохновение, опять новые песни.

Христина Соловій на яхті. Фото Instagram
Кристина Соловий отдыхает на яхте (фото Instagram

Подписчики артистки отреагировали на ее фотографии, засыпав Кристину комплиментами и поделившись своими историями.

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«Очень жарко», — написали в сети.

«Некоторые города нас вдохновляют, я кайфую от Бремена, каждый год здесь проживаю свою трансформацию», — написали в ответ.

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Ранее популярная певица удивила заявлением о прекращении сольной карьеры.

Читайте также: Кристина Соловий ответила на упреки о размещении ее песен на российских платформах

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