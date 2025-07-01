«Я ужасно скучала»: Кристина Соловий поразила признанием и фотографиями

Популярная певица Кристина Соловий, известная своим бурным романом с поэтом Сергеем Жаданом, поразила сеть. Известно, что артистка отдыхает в Испании. На своей странице в социальном приложении она выложила фотографии и пост о том, почему Испания ее вдохновляет. На фото Кристина позирует на яхте, у бассейна и в баре с бокалом коктейля. Певица призналась, что у нее старые воспоминания, связанные с этой страной.

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«Когда я была маленькой, папе пришлось поехать в Испанию, чтобы у меня было все необходимое, — написала Соловий. — Мы долго не виделись, и я ужасно скучала. Но я этого не помню. А вот испанскую мастерскую гитару, которую он привез и играл мне и маме испанские песни, не забуду никогда. Мне даже разрешили в тот день не идти в школу. Наконец я сама почувствовала испанский дух не только из песен. Снова вдохновение, опять новые песни.

Кристина Соловий отдыхает на яхте (фото Instagram

Подписчики артистки отреагировали на ее фотографии, засыпав Кристину комплиментами и поделившись своими историями.

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«Очень жарко», — написали в сети.

«Некоторые города нас вдохновляют, я кайфую от Бремена, каждый год здесь проживаю свою трансформацию», — написали в ответ.

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Ранее популярная певица удивила заявлением о прекращении сольной карьеры.

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