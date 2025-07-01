«Мне жаль, что полицейский получил повреждения, я не хотел преднамеренно делать что-либо подобное»: ветеран Панчик о конфликте

Ветерана российско-украинской войны Артема Панчика подозревают в умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. О конфликте с патрульным Панчик рассказал в интервью «Цензор.НЕТ».

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«Около 23:00 брата жены, который ездил на моем авто, остановила полиция. Начали там пробивать, выяснять, есть ли страховка и тому подобное. Он позвонил мне и попросил привезти техпаспорт. А у меня как раз еще ребенок заболел, так что собирался в аптеку. Но сказал ему, что сейчас буду. Подъезжаю. Вижу — он начинает убегать. Полицейские — за ним. Я вообще не понимаю, что происходит», — рассказал Панчик в интервью.

По его словам, его родственник сел к нему в машину. Когда они заехали во двор, родственник выбежал. Панчик начал сдавать назад, чтобы развернуться.

«Полицейский забежал между автомобилем и стеной, к которой его немного прижал. Я моментально включил заднюю передачу, начал сдавать назад. Он разбил мне стекло — не знаю, зачем. В материалах дела указано, что травма локтевого сустава получена из-за моего наезда на потерпевшего, но ведь это неправда, потому что он сам ее причинил!» — рассказал Панчик журналистам.

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По данным Нацполиции, патрульный получил травмы средней степени тяжести.

«В Черниговское райуправление полиции поступило сообщение о том, что экипаж патрульных полицейских за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль под управлением мужчины, который, как выяснилось, находится в розыске за нарушение мобилизационного законодательства. Пытаясь избежать ответственности, мужчина позвонил своему 27-летнему товарищу, который прибыл на место происшествия на собственном автомобиле. Он автомобилем совершил наезд на патрульного и прижал его к стене здания. Патрульный полицейский получил телесные повреждения — закрытую травму живота, травмы спины, таза, локтевого сустава», — цитирует «Суспільне Чернігів» пресс-секретаря полиции в Черниговской области.

По сообщению журналистов, 23 мая Деснянский районный суд Чернигова избрал Панчику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 22 июля 2025 года.

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На заседании Черниговского апелляционного суда 9 июня защита оспаривала эту меру пресечения. Мужчина рассказал, что за этот период его трехлетняя дочь дважды болела, и он не имел возможности отвезти ее в больницу.

Панчик отметил, что получил разрешение на час покидать квартиру, чтобы отводить ребенка в садик.

«С понедельника, 18 июня, уже дали разрешение, впервые отвел дочь. Имею по полчаса туда и обратно. А так — круглосуточно дома. Домашний арест до 22 июля. Еще собирают материалы дела. Знаете, мне жаль, что полицейский получил повреждения, но я не имел намерения преднамеренно делать что-либо подобное. Было темно, я находился в шоковом состоянии, разворачивался, поэтому произошла такая ситуация», — говорится в интервью.

Ранее сообщалось, что на Ровенщине напали на сотрудников ТЦК.

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