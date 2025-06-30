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«Самая затроленная женщина в мире»: принц Гарри решил вступиться в жену
Жена принца Гарри, Меган Маркл, пытается вести образ жизни голливудской знаменитости, где есть место бизнес-проектам типа запуска собственного вина, а также легким беззаботным прогулкам.
В частности, в сообщениях Меган показала, как она ходит по пляжу и собирает абрикосы с дерева. В подписях к снимкам Меган сообщила о своих планах на выходные: собирать фрукты, перекусывать ими и так по кругу.
Похоже, Маркл хочется демонстрировать беззаботную жизнь, которой ей вроде бы не хватало в Великобритании.
В то же время, принц Гарри со своей стороны решил не дать общественности забыть о том, что Меган когда-то пережила непростые времена. На днях принц появился на саммите Nexus Global в Нью-Йорке и заявил, что его жену в 2018 году троллили в интернете «больше, чем кого-либо во всем мире».
По словам Гарри, которые приводит Page Six, его с супругой фонд Archewell поддерживает разнообразные инициативы, направленные на противоборство кибербуллинга и социальной изоляции в сети: «У нас просто есть живой пример».
Принц отметил, что «чем тяжелее жизнь человека, тем меньше в нем становится сочувствия».
Почему Гарри и Меган говорят о кибербуллинге по отношению к себе, не совсем понятно, ведь в свое время они сами отказались от исполнения королевских обязанностей, чем настроили общество не только в Великобритании, но и в США.
Среди прочего, герцогов Сассекских винят в том, что они якобы всячески пытаются привлечь внимание, хотя сами заявляли о желании его избежать.
Кроме того, Меган многие считают неискренней и неестественной — во многом этому поспособствовали ее недавние проекты, такие как кулинарное шоу «С любовью, Меган».
Поэтому защита жены, конечно, делает честь принцу, но вряд ли будет ему полезна в будущем — до тех пор, пока не изменится само отношение Меган к своим обязанностям и обществу.
Кроме того, принц Гарри имеет еще одну проблему — он не общается со своим тестем. Причина состоит в том, что Меган Маркл стеснялась отца. Также бывшая актриса считает, что ее отец вел себя неправильно.193
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