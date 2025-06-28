Удивила выбранная дата: Меган Маркл запускает производство собственного вина

Каждый шаг Меган Маркл вызывает интерес и, конечно же, обсуждения в соцсетях. Ее решение о новом бизнесе не стало исключением. Герцогиня Сассекская продолжает строить свой личный и бизнес-бренд через As Ever. Бренд предлагает целый ассортимент продуктов — чаи ручной работы, джемы, мед и смеси для выпечки, пишет Catalunya diari.

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Все отличается тщательно подобранной эстетикой, подчеркивающей сдержанный и естественный стиль, который Меган превратила в свою визитку. Теперь ее каталог расширится с появлением розового вина, изготовленного из винограда из престижного региона долины Напа в Калифорнии. Фруктовый, свежий и элегантный продукт подчеркивает летнюю и изысканную идентичность бренда. Однако самое большое внимание привлек не сам продукт, а день его выпуска: 1 июля следующего года.

Сама Меган объявила об этом через социальные сети своей компании, вызвав волну реакций из-за символизма даты. Это не просто день: в этот день принцессе Диане исполнилось бы 64 года.

Есть еще одна деталь, которая не осталась незамеченной. Согласно тому, что принц Гарри раскрыл в своей книге «Запасной», именно 1 июля 2016 года он и Меган начали свою историю.

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Два глубоко личных события, которые побудили СМИ отметить, что выбор дня не был случайным. Более того, действия герцогини не ограничиваются выпуском продуктов.

Согласно сообщению, недавно был подан запрос на регистрацию бренда As Ever в категории «услуги гостеприимства». Это факт, открывающий будущие возможности: от кафе и ресторанов до мест проживания, которые могли бы использовать название и идентичность компании.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что королевские эксперты раздражены Меган и Гарри, которые до сих пор пользуются титулами.

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