Умер знаменитый экс-футболист «Карпат» (фото)

На 72-м году жизни скончался знаменитый экс-футболист «Карпат» Юрий Дубровный, сообщает Асоциация футбола Львовской области. Ранее не стало лучшего бомбардира в истории «Карпат», выжившего при ракетном обстреле Львова.

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Талантливый уроженец Стрыя в 21 год оказался в «Карпатах» по приглашению известного тренера Эрнеста Юста. За восемь сезонов в составе «зелено-белых» в 1970—1980-х полузащитник провел 246 матчей и забил 29 мячей, будучи капитаном и душой команды. В 1979 году «Карпаты» с Дубровным в составе стали чемпионами Советского Союза среди команд первой лиги и вышли в полуфинал Кубка Советского Союза.

После объединения СКА и «Карпат» футболист защищал цвета кишиневского «Нистру», с которым вышел в высшую лигу СССР. Позже он также играл за СКА-«Карпаты», а затем в 1989—1990-м выступал в ГДР за любительский «Мотор» из Эберсвальда.

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Вернувшись в Украину, Дубровный был играющим тренером в дрогобычской «Галичине», играл за «Львов», «Газовик» из Комарного, тренировал «Карпаты-2», «Газовик-Скалу», тернопольскую «Ниву», «Раву» из Равы-Русской, польский «Спартакус» из Шаровли. В 2012-м Дубровный привел коломыйские «Карпаты» к победе в любительском чемпионате Украины и завершил тренерскую деятельность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный экс-капитан «Карпат», автор исторического хет-трика в чемпионате Советского Союза.

Фото из соцсетей



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