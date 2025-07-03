«Горжусь этим хрупким и одновременно сильным ребенком»: на Киевщине 4-летняя девочка установила национальный рекорд в плавании на спине

4-летняя Эмилия Цзю из Белой Церкви установила рекорд Украины: девочка проплыла на спине 1500 метров. Дистанцию преодолела без остановки за 58 минут и 15 секунд. Технику плавания на спине ей отрабатывали в школе плавания Dream Swim, что обеспечило ровный темп в течение всей дистанции. Когда девочка вышла из воды, чтобы получить диплом, то приятно удивила всех присутствующих. Ведь единственное, чего она попросила, — поплавать еще.

— Для школы плавания Dream Swim — это уже не первый рекорд. В мае этого года 7-летний Гордий Червинский с синдромом Дауна проплыл 50 метров вольным стилем самостоятельно и попал в Национальный реестр рекордов. И вот достижение Эмилии, — рассказывает «ФАКТАМ» тренер девочки Александра. — Она начала посещать нашу школу с трех месяцев, но занималась плаванием для малышей у другого тренера — Виктории. Когда ей исполнилось три года, ее перевели ко мне. Честно говоря, первые тренировки были трудноваты, потому что ребенку было неудобно из-за смены тренера. Поэтому работала над тем, чтобы между нами царило доверие. Всё, к счастью, удалось. Девочку водят на занятия родители. Папа параллельно с ней еще и плавает, потому что в свое время тоже занимался этим видом спорта. Поэтому семья всячески поддерживает и мотивирует дочку.

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— Вы сразу заметили способности Эмилии?

— Да. Она обожает воду. Чувствует себя в ней расслабленной, комфортно. Мы изучали разные стили плавания, которые хорошо ей удавались. Поэтому я пришла к выводу, что у девочки большое будущее в плавании.

По мнению тренера Эмилии, у девочки большое будущее в плавании

— Какими стилями плавания девочка владеет?

— Она прекрасно плавает на спине, свободным стилем и недавно начали изучать «дельфинчик». Последний характеризуется одновременными волнообразными телодвижениями: пловец двигается в воде подобно дельфину. Считается одним из самых сложных видов плавания — с точки зрения как техники, так и физической силы. Также Эмилия участвовала в трех соревнованиях, показала отличные результаты.

— Эмилия установила рекорд в плавании на спине. Насколько этот стиль сложен?

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— Вообще он считается не трудным, потому что не нужно нырять, но не для детей такого возраста. Просто именно в этот период малыши боятся ложиться на спинку на воде. Необходимо пройти немало этапов, чтобы расслабиться. Поскольку если ребенок скован, сразу идет под воду. Девочка же плавает на спине с таким удовольствием, как маленькая резвая гуппи.

— Как возникла идея установить рекорд и как к нему готовились?

— Вдохновил успех Гордейчика. Пообщалась с представителями Национального реестра рекордов. Во время разговора они сообщили, что в таком возрасте дети редко имеют достижения в плавании на спине. И тут я вспомнила о своей талантливой ученице Эмилии. Рассказала ее родителям, что есть возможность установить рекорд, они согласились.

Решили проверить, что у ребенка получится. Она сначала преодолела 500 метров, потом — тысячу. Поняли, что можно ставить на длинную дистанцию — 1500 метров. Во время тренировок мы отрабатывали технику, у Эмилии хорошо получалось. Занимались мы два раза в неделю по 30 минут. Потом еще с папой она плавала, так что этого было достаточно. Да и не хотелось ее сильно нагружать, чтобы не отбить желания.

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Рекорд был установлен с первого раза! С каждыми 100 метрами дистанции она все лучше и лучше плыла. Рядом болели родители, которых хочу отметить, потому что это также их большая заслуга. При вручении сертификата девочка сначала растерялась от такого внимания. Мы переживали, чтобы ей не давила резиновая шапочка, но Эмилия даже снимать ее не хотела. Получила диплом и заявила, что хочет снова плавать. Горжусь этим хрупким и одновременно сильным ребенком.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что Эмилия занимается не только плаванием, но и художественной гимнастикой, катается на велосипеде и самокате, а зимой — на лыжах.

— Хочу подчеркнуть, что все рекорды в категории «Дети» — это огромная заслуга родителей. Дети не становятся рекордсменами сами по себе. Папа и мама Эмилии — отличный пример здоровой, спортивной семьи: девочка не ест вредной пищи, с детства приучена придерживаться расписания дня, не сидит часами за гаджетами, круглогодично купается с папой в копанке, — добавила Лана Ветрова.

Маленькая рекордсменка с родителями, тренером и руководительницей.Национального реестра рекордов Украины Ланой Ветровой

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что школьница из Украины впервые установила рекорд Гиннесса в пилонном спорте.

На фото в заголовке: Эмилия Цзю и руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова

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