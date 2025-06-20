Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке

Свой первый рекорд Анастасия Горбацевич из Запорожья установила совсем маленькой — в четыре года. Тогда она стала самой маленькой воздушной гимнасткой, исполнившей вис на шее. Сейчас же эта на вид хрупкая, но в душе с твердим стержнем девочка снова приятно шокировала, получив диплом второго своего достижения. Настя, воспитанница народного художественного коллектива цирковой студии «Эдельвейс», научилась висеть под куполом цирка, держась только за одну пятку. Детей, которые могут выполнить подобные трюки, да еще и в таком возрасте, в Украине нет.

«Первый рекорд Настя установила в возрасте 4 года и три месяца»

— Вместе с мамой и сестрой мы занимаемся цирковой студией «Эдельвейс» в Запорожье, тренируем талантливых детей и безумно радуемся их успехам. Я не только тренер, но и сама артистка, в свое время окончила академию циркового искусства и работала по специальности. После декрета стала руководительницей «Эдельвейса». Кстати, наши воспитанники установили 9 национальных рекордов и один мировой, — с улыбкой рассказывает «ФАКТАМ» мама Насти Виктория Горбацевич. — В январе 2022 года моя племянница Вероника Непомнящая уже была героиней «ФАКТОВ». Тогда в свои шесть лет девочка выполнила всемирно известный и сверхсложный цирковой трюк — «изгиб Маринелли». Это достижение внесли в Национальный реестр рекордов. Так что у нас целая семья рекордсменов.

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Поскольку я постоянно находилась в цирковой студии, дочь с детства бывала на занятиях. Сначала наблюдала, как занимаются старшие дети, тянулась к ним. И понемногу пыталась повторять. А уже с 2019 года дочь сама начала заниматься. Во время пандемии мы провели много тренировок дома, для этого даже специально заказали ребенку маленькое воздушное кольцо, потому что не могли найти необходимое. Папа в доме помог обустроить пространство, чтобы Настюше было удобно. Мы никогда не заставляли ребенка тренироваться, это ее желание, которое мы охотно поддержали. Далее были разнообразные конкурсы и фестивали всеукраинского и мирового уровня, откуда Настя возвращалась с наградами, среди которых есть Гран-при. Также она принимала участие в шоу «Латвия имеет талант». Ее пригласили на кастинг, который она успешно прошла. Дошла до 10 финалистов, ее очень активно поддерживали зрители, которые не жалели голосов во время голосования.

"Мы никогда не заставляли ребенка тренироваться, это ее желание, которое мы охотно поддержали", - вспоминает мама девочки

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Свой первый рекорд Настя установила в возрасте четыре года и три месяца. На манеже Запорожского государственного цирка в феврале 2022 года она получила диплом, где была признана самой маленькой воздушной гимнасткой Украины, исполняющей вис на шее. Мы ожидали, что дочь провисит 15 секунд, а она смогла аж 25. Это еще больше мотивировало ее.

— Как возникла идея установить второй рекорд?

— Поскольку дети все время овладевают новыми элементами, дочь научилась висеть на одной пятке. После этого отправились на один из фестивалей и поняли, что этот трюк в таком возрасте дети не выполняют. В принципе, даже старшие редко берутся за него, потому что он требует серьезной физической подготовки. Более того, Настя выполняет немало сложных трюков, а еще она очень быстро всему учится. Поэтому решили попробовать и подали кандидатуру Анастасии в Национальный реестр рекордов Украины. Затем получили подтверждение, что заявка принята. 31 мая отправились в Киев на Международный фестиваль циркового искусства «Дивоцирк», и во время гала-концерта, где присутствовал эксперт, зафиксировали рекорд «Самая младшая воздушная гимнастка, исполняющая вис на одной пятке». Рекорд дочь установила на высоте трех метров, но у нее был тросик, ведь техника безопасности — это главное. Вы бы видели, как Настюша радовалась, когда получила диплом рекордсменки. Сразу позвонила бабушке и дедушке, чтобы рассказать о достижении.

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Рекорд Настя установила на высоте трех метров

Настюша очень радовалась, когда получила диплом рекордсменки

«Настюша любит слышать аплодисменты зрителей»

— Сколько реально времени ушло от овладения элементом до рекорда?

— Около года. Всё постепенно происходило. Каждое движение идеально отработано.

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— Сколько часов ваша дочь посвящает тренировкам? Придерживается ли какого-то особого питания?

—Занимается трижды в неделю по три часа. Никаких диет нет, поэтому она позволяет себе и мороженое, и сладости в меру. В этом году Настя окончила первый класс. Конечно, летом на каникулах она отдохнет, а с августа возобновим занятия в студии. Но дома есть инвентарь, поэтому Анастасия может заниматься в удобное время, когда захочет. В свободное время дочка занимается танцами в стиле контемпорари и моделингом. Недавно привезла Гран-при с очередного танцевального конкурса, это стало приятным сюрпризом. А так она занимает всегда призовые места. Слава Богу, все успевает и радостная, потому что любит то, чем занимается.

Настя с родителями

— В чем же секрет успеха Насти и о чем она мечтает?

— Доченька очень целеустремленная, трудолюбивая и все задуманное доводит до конца. Настюша любит выступать и слышать аплодисменты зрителей. Ей очень нравится изучать новые элементы, и ей даже интереснее изучить элемент уникальный и сложный, чем более легкий. Она иногда сама смотрит видео и говорит: «Давай попробуем, потому что хочу выучить этот трюк». Вообще Анастасия — активный ребенок, который, как и другие, сидит в телефоне, играет игрушками и общается с друзьями. Настя мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло. А еще мечтает, чтобы закончилась война, последствия которой она ежедневно видит в родном Запорожье… Конечно, все мы переживаем, но не должны опускать рук, хочется дать нашим деткам по максимуму. Чтобы они проявили себя, чтобы больше улыбались. Не хочется никуда ехать, потому что любим свой город, своих воспитанников и Украину. Верим, что обязательно все будет хорошо и наши дети будут в дальнейшем прославлять государство своими талантами.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что 11-летняя гимнастка София Теплая из Подольска Одесской области установила в Италии мировой рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото из альбома Виктории Горбацевич

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