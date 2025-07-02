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Взрыв в Житомире: из-за мощного пожара возле АЗС есть пострадавшие, трасса на Киев заблокирована
2 июля около 18:00 в Житомире, где недавно мужчина бросил гранату в толпу людей, раздался мощный взрыв, который был слышен в разных районах города. По предварительной информации местных СМИ, инцидент произошел на автозаправочной станции вблизи села Березино, за кольцевой дорогой в направлении Киева.
«Суспільне.Житомир» цитирует очевидцев, сообщающих о густом столбе дыма, который поднялся над местом происшествия. Взрыв вызвал повреждение частных домов в окрестных селах, в частности в Глубочице.
По словам главы Глубочицкой общины Сергея Сокальского, есть травмированные, однако точное количество пострадавших сейчас уточняется. По словам Сокальского, взрыв произошел в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.
Несмотря на слышимость взрыва, воздушная тревога в области объявлена не была. В Воздушных Силах Украины не зафиксировали ракетных угроз, а местные власти призывают не распространять непроверенную информацию о якобы ракетном ударе.
На месте работают спасатели, полиция и другие экстренные службы. Движение транспорта на трассе Киев-Житомир осложнено из-за пробок.
Житомирский городской совет призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Причины взрыва устанавливаются.
Также ТГ-каналы сообщают о том, что на трассе Киев-Житомир дотла сгорел автобус.
Десятки карет скорых едут на место трагедии.
Ранее мы писали о трагедиях с автобусами в момент перевозки пассажиров.96
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