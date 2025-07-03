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Происшествия

Взрывы под Житомиром: двое погибших, десятки раненых, сотни домов без электричества

9:07 3 июля 2025
Последствия взрывов под Житомиром, фот Житомиробленерго

В результате мощных взрывов в Житомирской области на автодороге М-06 Киев-Чоп два человека погибли, пострадали 24 человека, среди которых четыре ребенка.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Он отметил, что взрыв произошел вблизи села Березина Житомирской области. Все раненые доставлены в лечебные учреждения.

Полностью уничтожены 25 домов, еще больше домов повреждено.

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По данным «Житомироблэнерго», из-за взрыва повреждены три линии электропередачи 10 кВ. В результате было отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Без электроэнергии осталось 735 жилищ.

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Над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой общины горела автозаправка. Затем уточнили, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

Раньше мы рассказывали о взрыве у станции метро в Киеве.

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