Взрывы под Житомиром: двое погибших, десятки раненых, сотни домов без электричества

В результате мощных взрывов в Житомирской области на автодороге М-06 Киев-Чоп два человека погибли, пострадали 24 человека, среди которых четыре ребенка.

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Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.



Он отметил, что взрыв произошел вблизи села Березина Житомирской области. Все раненые доставлены в лечебные учреждения.

Полностью уничтожены 25 домов, еще больше домов повреждено.

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По данным «Житомироблэнерго», из-за взрыва повреждены три линии электропередачи 10 кВ. В результате было отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Без электроэнергии осталось 735 жилищ.

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Над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой общины горела автозаправка. Затем уточнили, что взрывы произошли на территории двух производственных помещений. В результате инцидента оба предприятия полностью уничтожены.

Раньше мы рассказывали о взрыве у станции метро в Киеве.

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