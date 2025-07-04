Украинское оружие могут производить в странах НАТО

Украинские оборонные компании вскоре смогут производить оружие и боеприпасы в Дании, которая также готовится к возможному нападению россии. Как объявил в Копенгагене министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, переговоры по этому вопросу сейчас ведутся с украинским правительством, пишет датский новостной ресурс Nyheder.

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«Я думаю, что мы увидим результаты этого в сентябре или октябре», — сказал он.

В качестве примеров оборонного оборудования, которое можно производить в Дании, министр назвал дроны и ракеты. Производство в Дании, среди прочего, позволит украинским компаниям значительно защитить свое производство от российских атак. Если россия будет атаковать объекты в Дании, москва будет рисковать ответными ударами НАТО. По словам Поульсена, политические переговоры необходимы, поскольку в настоящее время юридически невозможно для украинских оборонных компаний перенести свое производство в другие европейские страны. Для этого, по его словам, сначала в Украине должно быть создано новое законодательство.

Отметим, что 24 июня министры обороны Украины и Дании Рустем Умеров и Троельс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, в котором говорилось о создании совместного оборонного производства на территории Дании. Владимир Зеленский заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

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Ранее сообщалось о том, что датские военные будут обучаться в Украине, а россия угрожает считать их «законными целями».

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