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Олимпийского чемпиона из россии жестоко нокаутировали на глазах у Тайсона Фьюри (видео)
Громкой сенсацией завершился в Rixos Tersane Istanbul в Стамбуле (Турция) титульный бой между олимпийским чемпионом Токио-2020, обладателем временного пояса WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) россиянином Альбертом Батыргазиевым (12 побед, 8 из них — нокаутом, 1 поражение) и экс-чемпионом мира по малозначимой версии IBO британцем Джеймсом Диккенсом (36 побед, 15 из них — нокаутом, 5 поражений). Ранее боксера, отправившего уроженца россии в тяжелый нокаут, жестоко избили в ринге.
В 4-м раунде 33-летний британец Диккенс поймал 27-летнего представителя страны-агрессора прямым левым и серией ударов вдогонку отправил уроженца Дагестана в нокдаун. Фаворит поединка Батыргазиев попробовал вернуться в бой, но снова оказался на настиле ринга. Из угла россиянина, потерпевшего первое поражение в профикарьере, от греха подальше выбросили белое полотенце.
July 2, 2025
«Победы и поражения от Всевышнего, я уверен в этом. Значит в этом было благо для меня», — написал Альберт Батыргазиев после неудачи на своей странице в социальной сети.
Кстати, вечер бокса в Стамбуле провела IBA (International Boxing Association), президентом которой является россиянин Умар Кремлев. Организаторам с помощью длинного рубля удалось заманить на берега Босфора таких звезд мирового бокса, как Тайсон Фьюри, Теренс Кроуфорд, Джаррелл Миллер, Роландо Ромеро и других. Цыганский король даже провел с путинистом Кремлевым дуэль взглядов и поспорил на исход боя Батыргазиев – Диккенс, неожиданно выиграв пари.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер из россии вырубил соперника подлым ударом.
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