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В Польше поддержка вступления Украины в ЕС резко упала: в чем причина
Избрание националиста Кароля Навроцкого президентом страны иллюстрирует опасения части польского общества по поводу перспективы европейской интеграции своего соседа — Украины. Польша, ведущий сторонник нашего государства с момента вторжения россии в страну 24 февраля 2022 года, не смогла воспользоваться своим председательством в Совете Европейского союза (ЕС), завершившемся 30 июня, чтобы приблизить Киев к Брюсселю.
В декабре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск надеялся открыть по крайней мере одну главу в переговорах по вступлению Украины в ЕС, заявив: «Если бы это зависело исключительно от Польши, процесс длился бы один день» .
Этого не вышло. Эти шаги, необходимые для вступления, требуют единогласного решения государств-членов, и Венгрия не скрывает своего несогласия с этим проектом. Перспективы стали еще более отдаленными после избрания в Польше президента, у которого крайне неоднозначное отношение к этому вопросу, пишет Le Monde.
Победив 1 июня с 50,89% голосов, националист Кароль Навроцкий, поддержанный ультраконсервативной партией «Право и справедливость» (PiS), во время предвыборной кампании обещал выступать против вступления Украины в ЕС. Через неделю после выборов в своем первом интервью иностранному СМИ, а именно — газете Mandiner, он заявил, что «Польша и Венгрия должны защищать свои интересы в отношении Украины». 30 июня он уточнил свое заявление, заявив, что Украина должна соответствовать европейским ожиданиям и стандартам, прежде чем подавать заявку на членство, что является целью переговоров о вступлении.
Согласно опросу института Ibris, проведенному в июне, большинство поляков теперь против вступления Украины в ЕС. Только 35% поддерживают этот процесс, в 2022 году таковых было 85%. Кроме политических разногласий во власти по украинскому вопросу, в стране по-прежнему есть сильные опасения по поводу экономических последствий интеграции Украины.
Кроме того, новый президент Польши Навроцкий намерен сделать вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии приоритетным в переговорах с Киевом. Это возвращение к прошлому подвергает сомнению европейское будущее Украины, говорится в статье.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на обещание Навроцкого не пускать Украину в НАТО.173
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