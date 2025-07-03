Знаменитый футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии погиб вместе с братом в жутком ДТП через 11 дней после свадьбы (фото, видео)

Новоиспеченный чемпион Англии в составе «Ливерпуля» и двукратный победитель Лиги наций в футболке сборной Португалии 28-летний форвард Диогу Жота погиб в жутком ДТП в Испании, сообщает Marca. Ранее не стало титулованного экс-одноклубника Коноплянки, разбившегося насмерть с двумя братьями в аварии.

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Трагедия произошла в провинции Самора примерно в половину первого ночи 3 июля. Автомобиль, в котором ехал португальский игрок, слетел с трассы и загорелся. По одной из версий, в авто во время обгона могла лопнуть шина. Вместе с Диого Жотой погиб его 25-летний брат-футболист Андре Силва, который выступал за португальский «Пенафиел».

Андре Силва и Диогу Жота

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Всего 11 дней назад Диого Жота женился на своей подруге Руте Кардозо, которая родила футболисту троих детей (сыну Денису 4 года, еще одному мальчику Дуарте — 2, а дочери, имя которой не разглашается, недавно исполнился год). Счастливый муж и отец делился в соцсетях фото и видео торжества.

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Добавим, что до перехода в «Ливерпуль» из «Вулверхемптона» в 2020 году за 44,7 млн евро Диого Жота успел поиграть за «Пасуш Феррейру», «Атлетико» и «Порту». В составе земляков «Битлз» форвард провел 182 матча, забив 65 мячей, отдав 26 результативных передач, а также выиграв АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автор исторического гола сборной Австрии погиб под колесами скоростного поезда.

Фото ФК «Ливерпуль», Instagram

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