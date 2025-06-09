Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча

В воскресенье, 8 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене определился победитель футбольной Лиги наций, в полуфиналах которой Испания обыграла Францию (5:4), а Португалия с Криштиану Роналду оказалась сильнее Германии (2:1). Двукратным триумфатором состязаний стали португальцы, одолевшие в серии пенальти чемпионов Европы испанцев, которые ранее выиграли турнир УЕФА в 2023 году.

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Лига наций. Финал

Португалия — Испания — 2:2 (Нуну Мендеш, 26, Криштиану Роналду, 61 — Субименди, 21, Оярсабаль, 45). По пенальти — 5:3.

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Кстати, в поединке за «бронзу» Лиги наций сборная Франции в Штутгарте одолела команду Германии — 2:0 (Мбаппе, 45, Олисе, 84).

Напомним, что в 2019 году турнир выиграла Португалия (в финале с Нидерландами — 1:0), в 2021-м — Франция (с Испанией — 2:1) и в 2023-м — Испания (с Хорватией 0:0 в игровое время и 5:4 в серии пенальти).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины проиграла команде Канады на старте международного турнира в Торонто.

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Фото EFE



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