- 00:49 Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча
- 08.06 22:26 Антишопинг — тенденция, которая вам может понравиться: а чем-то и удивить
- 08.06 22:25 Конкурс на главу БЭБ приостановлен: что происходит и кто за этим стоит
- 08.06 21:59 Очень вкусное мясо в вине: готовится так просто, что вы удивитесь
- 08.06 21:29 «Мы одержимы молодостью и физической красотой»: Мадонна поразила признанием
- 08.06 21:00 Не выбрасывайте плодоножки вишни: будете в восторге от их целебных свойств
- 08.06 20:33 Более двух лет теплилась надежда: на Полтавщине похоронили 31-летнего защитника
- 08.06 20:08 Сливочный суп с кукурузой: вкусно и очень сытно
- 08.06 19:54 Овнам — «Королева Пентаклей», Девам — «Мир», а Козерогам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на первый день новой недели
- 08.06 19:43 Иллюзия победы: аналитики о том, как Украина может разрушить стратегию кремля
- 08.06 19:10 «По Крымскому мосту удалось не все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ
- 08.06 18:49 Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Команда Криштиану Роналду огорчила чемпионов Европы и стала двукратным победителем Лиги наций: видеообзор матча
В воскресенье, 8 июня, на «Альянц Арене» в Мюнхене определился победитель футбольной Лиги наций, в полуфиналах которой Испания обыграла Францию (5:4), а Португалия с Криштиану Роналду оказалась сильнее Германии (2:1). Двукратным триумфатором состязаний стали португальцы, одолевшие в серии пенальти чемпионов Европы испанцев, которые ранее выиграли турнир УЕФА в 2023 году.
Лига наций. Финал
Португалия — Испания — 2:2 (Нуну Мендеш, 26, Криштиану Роналду, 61 — Субименди, 21, Оярсабаль, 45). По пенальти — 5:3.
Кстати, в поединке за «бронзу» Лиги наций сборная Франции в Штутгарте одолела команду Германии — 2:0 (Мбаппе, 45, Олисе, 84).
Напомним, что в 2019 году турнир выиграла Португалия (в финале с Нидерландами — 1:0), в 2021-м — Франция (с Испанией — 2:1) и в 2023-м — Испания (с Хорватией 0:0 в игровое время и 5:4 в серии пенальти).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины проиграла команде Канады на старте международного турнира в Торонто.
Фото EFE
Читайте нас в Facebook
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений