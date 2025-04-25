Ликвидировали Москалика: в россии взорвали авто топ-генерала Генштаба рф

В россии погиб еще один ведущий представитель минобороны. В Подмосковье взорвали заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил рф.

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Речь идет о российском генерал-лейтенанте Ярославе Москалике, передают российские Телеграмм-каналы.



По данным NEXTA Live, «по всей видимости, это была точечная ликвидация». По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство.

По информации СМИ, припаркованный у дома Volkswagen Golf взорвался около 10:40 утра. Взрыв был усилен детонацией газобаллонного оборудования машины.

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Взрывное устройство, как сообщается, могло быть активировано дистанционно при приближении офицера, проживавшего в том же районе.

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СМИ пишут , что Москалика в момент взрыва разорвало на части и отбросило взрывной волной.

До взрыва машина несколько раз перепродавалась и имела, по меньшей мере, трех владельцев, которые могли переоборудовать бензиновый автомобиль под газовое оборудование.

Ликвидированный заместитель начальника главного оперативного управления российского генштаба Ярослав Москалик известен тем, что ранее участвовал в переговорах по Донбассу в нормандском формате. Об этом написал украинский журналист Денис Казанский.

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Напомним, ранее в россии ликвидировали военного преступника, по вине которого в Харьковской области погибли десятки человек.

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