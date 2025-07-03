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Овнам — «Маг» и прилив энергии, Ракам — «Пятерка жезлов» и трудный выбор: Таро-прогноз на 4 июля
Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым особо повезет в конце недели — 4−6 июля, а тарологи сделали расклад карт Таро для всего зодиакального круга на пятницу, 4 июля.
Овен — Маг
Карта Таро, которая выпала Овнам, говорит о возможности контролировать ситуацию и управлять событиями, утверждает slovofraza.com. Правда, лишь в том случе, если знаку удасться держать эмоции под контролем. Таро рекомендует Овнам не отказывать в помощи тем, кто попросит. Это лишь укрепит авторитет знака. Для Овнов, которые ощутят прилив сил и решительности, завтра будет важным использовать свои ресурсы с умом и полагаться на интуицию.
Телец — Король Жезлов
Карта предупреждает Тельцов о том, что излишняя самоуверенность может испортить все впечатление о человеке, а также советует знаку быть доброжелательным и внимательным. Для Тельцов завтра будет важным сохранять спокойствие, действуя уверенно. Если не испортить ситуацию, то окружающие заметят лидерские качества знака. Не исключено, что Тельцу поступит интересное предложение в профессиональной сфере.
Близнецы — Девятка Кубков
Завтра, как предполагает карта, у Близнецов может исполниться давнее желание, правда, не в полной мере, однако и это принесет знаку облегчение. Завершение непростого периода может касаться любой сферы — как романтической, так и профессиональной. Однако стабилизация состояния Близнеца позитивно скажется и на других областях. Карты Таро советуют знаку в это время не дистанцироваться от близких людей, позволив им быть рядом.
Рак — Пятёрка Жезлов
Карта Таро предупреждает Раков, что знаку, возможно, придется не столько противостоять внешним вызовам, сколько бороться с собой. Это может быть связано ощущением, что знак оказался на раздорожье и не знает, по какому пути пойти. Таро рекомендуют Ракам обращаться за помощью, чтобы лучше оценить ситуацию. Ведь правильным окажется лишь один из путей, лежащих перед вами.
Лев — Туз Денариев
Карта советует Львам, которых ожидает день, полный материальных возможностей, не упустить шанс заложить базу дальнейшего финансового роста. Не исключено, что знак получит перспективное и выгодное предложение. Также не лишним будет хорошо подумать над вложением денег — полученное не стоит сразу тратить, лучше инвестировать в свое развитие.
Дева — Императрица
Карты Таро предупреждают Дев о ситуации, когда даже малейшая ошибка может привести к сложной ситуации. Так, Девы могут невольно ввязаться в конфликт или обидить кого-то неосторожным словом. Исправить ситуацию поможет искренность знака. Таро советует знаку мягче относиться как к окружению, так и к себе. Завтрашний день подойдет для реализации творческого потенциала Дев.
Весы — Шестёрка Жезлов
Карта Таро предполагает, что Весы смогут пожинать плоды предпринятых ранее усилий, когда их труд и настойчивость будут оценены по заслугам. Знак, энергия которого будет находиться на высоте, сможет вдохновить своим примером окружающих. Однако помните: на вершине особенно важно сохранять скромность.
Скорпион — Восьмёрка Жезлов
Карты Таро предупреждают Скорпионов о возможносте серьезных и стремительных перемен. Несмотря на внезапность, они будут в большинстве своем к лучшему. Не исключено, что знак может найти себя в совершенно новой профессиональной сфере или творчестве. В такие моменты важно доверять себе и не упустить шанс, предоставляемый судьбой.
Стрелец — Дама Кубков
Карта Таро советует Стрельцам, чтобы сохранить душевное равновесие, не прятать свои эмоции. Ведь 4 июля знак может оказаться в ситуациях, способных выбить его из колеи. Впрочем, такая встряска может показать знаку, что он способен на глубокие чувства. Этот день хорошо говорить по душам, заниматься творческими проектами и все другим, что поможет восстановить эмоциональную стабильность.
Козерог — Рыцарь Мечей
Карта Таро рекомендует Козерогам действовать решительно — пришло время громко заявить о себе, чему поспособствует прилив сил и энергии. Карта обозначает смелые поступки и стремлении к справедливости. Однако тарологи советуют сдерживать излишний напор — агрессивные действия могут испортить отношения. Так что 4 июля лучше сохранять баланс.
Водолей — Десятка Кубков
Карта Таро обещает Водолея гармоничный день, который может стать началом нового счастливого этапа в жизни. Знак будет окружен теплом и поддержкой близких людей. Завтра — хорошее время для общения с друзьями и семьей, романтических признаний. Тарологи советуют Водолеям довериться потоку этого дня и позволить себе немного расслабиться.
Рыбы — Девятка Денариев
Карта Таро обещает Рыбам признание их усилий, приложенных ранее, а также финансовый успех. Знак может получить выгодное предложение в профессиональной сфере или премию. В то же время тарологи обращают внимание на необходимость сохранить рассудительность. 4 июля постарайтесь не распыляться, а подумайте, как можно укрепить своё положение.
Материал «Финансовый провал и судьбоносная встреча: гороскоп на июль для всех знаков зодиака» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Pixabay1474
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