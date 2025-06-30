Финансовый провал и судьбоносная встреча: гороскоп на июль для всех знаков зодиака

Известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила гороскоп на июль 2025 года для всех знаков зодиака. По словам Людмилы, месяц пройдет под знаками Рака и Льва, принеся эмоциональную нестабильность и энергию во все начинания. Середина года обещает стать переломным моментом для многих знаков

Овны

Не стоит распылять свою энергию на людей, которые вас не поддерживают. Не вступайте в конфликты, даже если для этого будут все основания. В первой половине месяца уделите внимание простому созерцанию жизни, остановитесь и попробуйте перезагрузить свои мысли.

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Тельцы

Пришло время действовать! Звезды будут сопутствовать всем вашим начинаниям, даже самым сумасшедшим. Поэтому стоит не упускать момент проявить все свои способности. В качестве поддержки, рассчитывайте только на своих близких. Легкий успех может породить большое количество завистников.

Близнецы

Творчество захлестнет вас с головой. Поддайтесь этой «стихии» и проявите себя по-полной. Вероятны заманчивые предложения на будущее, присмотритесь к ним с особой внимательностью. Возможно, именно в этом месяце вы найдете то, что уже давно искали среди вашего круга интересов.

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Раки

Периодически в вашей жизни появляются люди из прошлого. В июле настанет именно такой момент. Звезды обещают встречу, которая может существенно повлиять на вашу личную жизнь. Возможен переезд в другой город или даже страну.

Львы

Энергия будет переполнять активных представителей знака. В первой половине месяца ее стоит использовать на полную, а вот во второй лучше «притормозить». Возможны «финансовые качели», поэтому будьте готовы расстаться с какой-то суммой денег. Удача улыбнется вам уже в начале августа.

Девы

В июле как никогда вы будете нуждаться в поддержке близких людей. Возможно, переживания и неожиданные проблемы окажутся для вас слишком неподъемной ношей. Поэтому не стоит пренебрегать помощью со стороны, придет время, когда и вы сможете ее оказать.

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Весы

Наступает время, когда стоит отказаться от активного рабочего графика и дать себе передохнуть. Хорошее время для расслабления, поездки в горы или на море. Даже короткий отпуск напитает вас силами для дальнейших свершений. Вторая половина месяца будет благоприятной для заключения браков.

Скорпионы

Эмоции в июле не будут давать вам принимать правильные решения. Поэтому стоит умерить свой пыл и заняться вещами, которые приносят вам удовольствие. Решение рабочих вопросов отложите до августа. А вот на любовном фронте наступает время перемен — семейные люди почувствуют особую связь друг с другом, а те, кто ищет любовь, возможно, ее найдет.

Стрельцы

Не лучшее время для совершения сделок или смены места работы. Негативные новости могут выбить у вас почву из-под ног, поэтому ищите опору в своей семье. Лучше не отправляться в дальние путешествия, а чаще выбираться на природу недалеко от дома.

Козероги

Хорошее время, чтобы заняться ремонтом или обновлением своего интерьера. Бытовые моменты позволят вам расслабиться и быть готовыми к решению важных дел. А они уже могут появиться в конце месяца. Причем достаточно неожиданно. Можно делать предложения руки и сердца, играть свадьбу.

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Водолеи

Июль принесет в жизнь представителей знака долгожданный покой. Воспользуйтесь передышкой, чтобы восстановить силы. Больше бывайте на воздухе, займитесь физическими нагрузками или просто подолгу гуляйте. Наступает время «накопления энергии».

Рыбы

Проблемы, которые казались нерешенными еще с прошлых месяцев,, наконец, разрешаться. Ваши усилия не будут напрасны, а старания будут замечены. Возможно повышение зарплаты или новое привлекательное предложение. Не стоит волноваться — звезды на вашей стороне.

Напомним, что в разгар лета-2025 ретроградный Меркурий откроет путь к богатству трем знакам зодиака.

Также читайте, какие еще знаки зодиака ждет успех в июле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему в Азии распространяется паника по мере приближения второго месяца лета.

Иллюстрация с сайта pixabay.com

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