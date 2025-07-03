Министерство развития громад и территорий Украины объявило о старте экспериментального проекта создания Фонда муниципального арендного жилья.

В частности, речь идет о запуске новой государственной модели, которая позволит громадам формировать собственный жилищный фонд и предоставлять арендное жилье по доступной цене людям, нуждающимся в поддержке.



Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, этот проект открывает возможность создать постоянные механизмы обеспечения жильем в стране, переживающей затяжную войну и масштабные внутренние перемещения.



«Запускаем экспериментальный проект муниципального арендного жилья. Это практичное решение, позволяющее дать людям жилье уже сейчас — без сложных процедур и длительных ожиданий. Мы внедряем новую модель, которая работает системно, прозрачно и может быть масштабирована», — заявил Кулеба.



Модель предполагает, что муниципалитеты будут выступать заказчиками строительства жилья, а государство — организатором процесса: от нормативной базы до технического сопровождения и привлечения финансирования.

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Агентство по восстановлению будет обеспечивать координацию на местах, а Министерство развития громад и территорий — полное методическое сопровождение и отбор участников. Жилье будет предоставляться по четко определенным критериям.

Приоритет — для внутренне перемещенных лиц, ветеранов, семей погибших защитников, военнослужащих, детей-сирот, а также специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность громад, — медиков, педагогов, коммунальщиков. Все квартиры будут готовы к заселению — с мебелью, техникой, базовым ремонтом.

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Арендная плата будет рассчитываться с учетом дохода семьи и региональных условий — она будет ниже рыночной.



Проект предусматривает комбинированное финансирование из местных бюджетов, кредитных ресурсов и грантов международных партнеров.

Первым партнером, подтвердившим готовность к участию, стал Европейский инвестиционный банк.



Пилотная фаза будет длиться два года. В рамках нее будет реализован ряд типовых проектов в разных регионах.

После завершения этой фазы модель муниципального жилья будет масштабирована по всей стране с учетом полученного опыта.



В министерстве отмечают: впервые за годы независимости в Украине формируется механизм, позволяющий развивать муниципальное жилье как отдельный сегмент государственной жилищной политики. Это позволяет реагировать на вызовы времени — не точечными решениями, а системным подходом, основанным на прозрачности, устойчивой архитектуре и ориентации на нужды людей.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что ветеранам войны возместят расходы на аренду жилья.

Фото Pixabay

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