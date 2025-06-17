В Украине собираются изменить систему льготного проезда ветеранов в общественном транспорте: что предлагают

В целях социальной поддержки ветеранов войны в Украине планируется изменить систему льготного проезда для ветеранов.

Об этом говорится в законопроекте № 5651−2 о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах.

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Предлагается ввести карты, которыми ветеран или другой льготник сможет рассчитываться за проезд в общественном транспорте.

Предполагается, что нововведение позволит снизить коррупционные риски. Ведь средства из бюджета будут поступать не предприятию, а непосредственно льготнику, передает «Честно».

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«Чтобы получить эти деньги, человек должен себя верифицировать, ЦНАП должен проверить, что это льготник. Так отсекаются люди, которые пользуются поддельными документами и уменьшается количество тех, кто пользуется правом на проезд», — цитирует издание представителя министерства развития общин и территорий Александра Дяченко.

Отмечается, что средства можно будет потратить только на оплату проезда у лицензированных перевозчиков.

Что касается перевозчиков, то предполагается установка валидатора, однако его может заменить и другая автоматизированная система оплаты проезда, которую можно установить на мобильный телефон.

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Также планируется создание территориальных систем, обеспечивающих безналичную оплату проезда и учет поездок. Это поможет понять реальную потребность в льготном проезде и закладывать его в бюджет.

«Исчезает проблема, что перевозчику не заплатят за льготника, для него это будет такой же клиент как и другие. Это уберет проблему, когда ветеранам и льготникам отказывают и обращаются с ними недостойно», — приводит издание слова заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак.

По ее словам, новый подход позволит оказывать услугу тем, кому она действительно нужна, ведь неизрасходованные средства будут возвращаться в бюджет.

Компенсация убытков для перевозчиков ложится на местные бюджеты без надлежащей поддержки со стороны государства.

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