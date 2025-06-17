- 08:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 17.06 22:26 Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно
- 17.06 21:59 Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении
- 17.06 21:29 «Прекратите это дерьмо!»: Джастин Бибер сильно разозлился во время встречи с папарацци
- 17.06 21:00 Включите в свой рацион: это лучшие травы для контроля высокого уровня сахара в крови
- 17.06 20:34 «Если бы все были такими, как он, то уже давно была бы победа»: на Курщине погиб защитник из Винницкой области
- 17.06 20:08 Вареники с творогом на пару: порадуйте семью сытным ужином
- 17.06 19:51 Застрелил жену и покончил с собой: кровавая семейная драма разыгралась на одной из улиц Житомира
- 17.06 19:43 В ВСУ «засветился» редчайший трофей из вдв рф: такого еще не попадалось
- 17.06 19:18 Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых
- 17.06 19:04 Это что, моя женщина беременная?: любимый известной телеведущей отреагировал на новость о ребенке
- 17.06 19:03 Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
В Украине собираются изменить систему льготного проезда ветеранов в общественном транспорте: что предлагают
В целях социальной поддержки ветеранов войны в Украине планируется изменить систему льготного проезда для ветеранов.
Об этом говорится в законопроекте № 5651−2 о льготах по оплате проезда и некоторых других льготах.
Предлагается ввести карты, которыми ветеран или другой льготник сможет рассчитываться за проезд в общественном транспорте.
Предполагается, что нововведение позволит снизить коррупционные риски. Ведь средства из бюджета будут поступать не предприятию, а непосредственно льготнику, передает «Честно».
«Чтобы получить эти деньги, человек должен себя верифицировать, ЦНАП должен проверить, что это льготник. Так отсекаются люди, которые пользуются поддельными документами и уменьшается количество тех, кто пользуется правом на проезд», — цитирует издание представителя министерства развития общин и территорий Александра Дяченко.
Отмечается, что средства можно будет потратить только на оплату проезда у лицензированных перевозчиков.
Что касается перевозчиков, то предполагается установка валидатора, однако его может заменить и другая автоматизированная система оплаты проезда, которую можно установить на мобильный телефон.
Также планируется создание территориальных систем, обеспечивающих безналичную оплату проезда и учет поездок. Это поможет понять реальную потребность в льготном проезде и закладывать его в бюджет.
«Исчезает проблема, что перевозчику не заплатят за льготника, для него это будет такой же клиент как и другие. Это уберет проблему, когда ветеранам и льготникам отказывают и обращаются с ними недостойно», — приводит издание слова заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак.
По ее словам, новый подход позволит оказывать услугу тем, кому она действительно нужна, ведь неизрасходованные средства будут возвращаться в бюджет.
Компенсация убытков для перевозчиков ложится на местные бюджеты без надлежащей поддержки со стороны государства.
Раньше мы рассказывали, как ветерану войны получить компенсацию на аренду жилья.258
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня