Тельцам нужен план действий, а Рыбам пора уделить время семье: гороскоп на 4 июля

Астрологи, определившие пять знаков Зодиака, для которых удачно сложится конец текущей недели, с 4 по 6 июля, дали советы всем представителям зодиакального круга на пятницу, 4-е число.

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Главный совет дня — отложить на другой день важные и не очень дела, уделив внимание родным и друзьям, пишет «ТСН».

Овен

Гороскоп на 4 июля советует Овнам с умом относиться к расходам. Не исключено, что знак получит денежное поступление, которое звезды не рекомендуют тратить на импульсивные покупки.

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Телец

Гороскоп на 4 июля советует Тельцам тщательно планировать день, чтобы успеть справиться со всеми делами, продумывая заранее все детали.

Близнецы

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Гороскоп на 4 июля советует Близнецам привести в порядок все, что было начато ранее, чтобы быть готовым к новым вызовам без «хвостов».

Рак

Гороскоп на 4 июля для Раков не исключает, что в жизни знака появится человек из прошлого и будет просить прощения за старые обиды. Вероятно, этот человек будет искренним с вами, и его можно будет простить.

Лев

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Гороскоп на 4 июля советует Львам, которые собрались что-то менять в доме, начинать это делать. Даже ремонт, начатый в этот день, должен завершиться удачно и быстро.

Дева

Гороскоп на 4 июля для Дев не советует знаку пытаться воплотить в жизнь свою цель во что бы то ни стало — лучше ситуацию «отпустить». Ибо то, что может быть получено за счет других, счастья не принесет.

Весы

Гороскоп на 4 июля советует Весам быть отзывчивыми и не отказывать в совете тем, кто обратится к вам. Жизненная мудрость знака может пригодиться нуждающимся в помощи.

Скорпион

Гороскоп на 4 июля советует Скорпионам сегодня не экономить на благотворительности. Ведь все добрые дела вернутся сторицей. Это касается как моральных, так и материальных аспектов.

Стрелец

Гороскоп на 4 июля для Стрельцов советует знаку, стремящемуся воплотить в жизнь новый проект, рассказать о своей инициативе руководству — есть хороший шанс, что начальник согласится с вашим предложением.

Козерог

Гороскоп на 4 июля для Козерогов предусматривает, что знаку удастся справиться со всеми запланированными на сегодня делами. Как бы много их ни было. Более того, чем больше будет дел, тем ловчее будут Козероги.

Водолей

Гороскоп на 4 июля для Водолеев, претворяющих в жизнь свой проект, советует знаку смело идти на встречу с потенциальными инвесторами — переговоры должны завершиться удачно.

Рыбы

Гороскоп на 4 июля для Рыб советует знаку более тщательно подходить к поиску баланса между работой и семьей. Сегодня вашим близким понадобится ваше внимание — уделите им больше времени.

Гороскоп на июль для всех знаков Зодиака, который эксклюзивно для «ФАКТОВ» составила астролог Людмила Булгакова, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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