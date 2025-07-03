Информация о якобы недекларировании бывшим народным депутатом Александром Грановским денежных средств в размере 700 тысяч долларов США не нашла подтверждения в ходе официального расследования и была признана недостоверной.

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К такому выводу пришел Голосеевский районный суд города Киева в постановлении от 6 июня 2025 года, которым окончательно отказано в открытии нового уголовного производства по данному факту. Постановление вступило в законную силу 17 июня.

Заявитель по делу требовал внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении Грановского на основании публикаций в СМИ и блогах. В частности, ссылки касались утверждений, что в период до 2016 года Грановский якобы не задекларировал 700 тысяч долларов США. По версии заявителя, эта информация стала известной в ходе рассмотрения дела в Лондонском суде и активно распространялась в украинском медиапространстве.

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В постановлении прямо указано, что в жалобе, поданной заявителем, отсутствуют конкретные обстоятельства, которые свидетельствовали бы об объективной стороне уголовного правонарушения, а сами ссылки носят характер журналистских предположений, не соответствующих критериям достоверности в уголовном процессе.

Кроме того, суд отметил, что ещё в 2019 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали соответствующее расследование в рамках уголовного производства № 52 019 000 000 000 560, которое касалось возможного недостоверного декларирования в ежегодных декларациях за 2016 и 2017 годы. Однако это производство было закрыто 26 декабря 2019 года постановлением детектива за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В своем решении суд также сослался на сообщение Офиса Генерального прокурора от 5 мая 2020 года № 06−19644−19, которым подтверждается, что производство было закрыто законно, с соблюдением всех процессуальных требований. Повторное внесение в ЕРДР информации по тем же фактам признаётся неправомерным.

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В постановлении указано, что в 2019 году НАПК провело полную проверку исправленной декларации Александра Грановского за 2017 год. По результатам проверки, утверждённым решением № 1106 от 19 апреля 2019 года, агентство не выявило признаков нарушения антикоррупционного законодательства, в частности статьи 366−1 УК Украины, которая на тот момент ещё предусматривала ответственность за недостоверное декларирование.

Суд также учёл, что сама статья 366−1 Уголовного кодекса, которая являлась основанием для потенциального преследования, была исключена из закона в декабре 2020 года. Закон, отменяющий уголовную ответственность за определённое деяние, имеет обратную силу, поэтому даже в случае гипотетических нарушений в прошлом уголовная наказуемость была полностью отменена. Новая редакция закона (ст. 366−2 УК Украины) не имеет обратного действия во времени и не может применяться к событиям, произошедшим до 2020 года.

Дополнительно суд напомнил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за соответствующее деяние — три года — также давно истёк, следовательно, производство не может быть возобновлено даже теоретически. В этом контексте суд сослался на положения статей 12 и 49 Уголовного кодекса Украины, которые прямо регулируют сроки привлечения к ответственности.

Оценивая обоснованность доводов, следственный судья отметил: «Сведения, размещённые в средствах массовой информации о совершении Грановским А. М. уголовного правонарушения, фактически не подтвердились в результате досудебного расследования в уголовном производстве, которое проводило НАБУ, а также по результатам полной проверки НАПК».

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Таким образом, суд окончательно подтвердил отсутствие каких-либо правовых оснований для преследования Грановского по делу о якобы незадекларированных 700 тысячах долларов. Этот вердикт фактически закрывает одну из самых распространённых медийных претензий к экс-нардепу, которая десятки раз озвучивалась в публичном пространстве без должной правовой проверки.

Ранее сообщалось, что действующего депутата парламента от президентской партии, соратника Нестора Шуфрича, скандального представителя 205-го округа от Чернигова Олега Семинского активисты обвиняют в незадекларированном имуществе.

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