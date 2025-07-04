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Я стала бабушкой: Оля Полякова отреагировала на новость о помолвке дочери
Дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария выходит замуж. Об этом 20-летняя девушка сообщила на своей странице в социальной сети, выложив видео с предложением, которое получила от музыканта Эдена Пассарелли. Действо проходило во время прогулки пары на катере. Парень появился перед Марией с букетом цветов и кольцом.
— Ты самый неординарный человек, которого я встречал, — произнес он. — Согласишься ли быть моей женой?
Мария ответила «да».
«Я люблю тебя», — сделала она подпись под видео.
Оказалось, что звездная мама Оля Полякова тоже узнала о предложении через социальную сеть. Оля выложила фото со своей реакцией.
«Вот так я узнаю, что я стала бабушкой из инсты», — написала певица.
Подписчики Марии поздравили молодую пару.
«Пока мама гастролирует, дочь украли, — написали в сети. — Кохайтеся, чорнобривці».
«Ничего себе, — были под впечатлением. — Вот это новость, любви вам».
«Так был же Никита, когда Славе давала интервью», — вспомнили бывшего парня Марии.
Напомним, Мария Полякова выбрала карьеру певицы и учится в музыкальном колледже Бостона.321
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