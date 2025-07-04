Я стала бабушкой: Оля Полякова отреагировала на новость о помолвке дочери

Дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария выходит замуж. Об этом 20-летняя девушка сообщила на своей странице в социальной сети, выложив видео с предложением, которое получила от музыканта Эдена Пассарелли. Действо проходило во время прогулки пары на катере. Парень появился перед Марией с букетом цветов и кольцом.

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— Ты самый неординарный человек, которого я встречал, — произнес он. — Согласишься ли быть моей женой?

Мария ответила «да».

«Я люблю тебя», — сделала она подпись под видео.

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20-летняя Мария Полякова сказала так по предложению Эдена Пассарелли

Оказалось, что звездная мама Оля Полякова тоже узнала о предложении через социальную сеть. Оля выложила фото со своей реакцией.

«Вот так я узнаю, что я стала бабушкой из инсты», — написала певица.

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Подписчики Марии поздравили молодую пару.

«Пока мама гастролирует, дочь украли, — написали в сети. — Кохайтеся, чорнобривці».

«Ничего себе, — были под впечатлением. — Вот это новость, любви вам».

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«Так был же Никита, когда Славе давала интервью», — вспомнили бывшего парня Марии.

Напомним, Мария Полякова выбрала карьеру певицы и учится в музыкальном колледже Бостона.

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