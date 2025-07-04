41.38 / 41.92 48.86 / 49.58
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Я стала бабушкой: Оля Полякова отреагировала на новость о помолвке дочери

17:58 4 июля 2025
Маша Полякова

Дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария выходит замуж. Об этом 20-летняя девушка сообщила на своей странице в социальной сети, выложив видео с предложением, которое получила от музыканта Эдена Пассарелли. Действо проходило во время прогулки пары на катере. Парень появился перед Марией с букетом цветов и кольцом.

— Ты самый неординарный человек, которого я встречал, — произнес он. — Согласишься ли быть моей женой?

Мария ответила «да».

«Я люблю тебя», — сделала она подпись под видео.

РЕКЛАМА
20-летняя Мария Полякова сказала так по предложению Эдена Пассарелли

Оказалось, что звездная мама Оля Полякова тоже узнала о предложении через социальную сеть. Оля выложила фото со своей реакцией.

«Вот так я узнаю, что я стала бабушкой из инсты», — написала певица.

РЕКЛАМА

Подписчики Марии поздравили молодую пару.

«Пока мама гастролирует, дочь украли, — написали в сети. — Кохайтеся, чорнобривці».

«Ничего себе, — были под впечатлением. — Вот это новость, любви вам».

РЕКЛАМА

«Так был же Никита, когда Славе давала интервью», — вспомнили бывшего парня Марии.

Напомним, Мария Полякова выбрала карьеру певицы и учится в музыкальном колледже Бостона.

321

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как очистить унитаз - Способы очистки унитаза - Фото: The Spruce

Очищаем унитаз изнутри: названы эффективные способы убрать налет, камень и ржавчину

Шеф-повар, судья проекта &quot;МастерШеф&quot; Ольга Мартыновская

«Видим участников насквозь»: Ольга Мартыновская оправдалась за выбор победителя «МастерШеф»

Стакан йогурта с фруктами в руках у девушки. Фото pixabay

Лучший завтрак для улучшения работы кишечника: поможет секретный ингредиент

Михай Леу

Умер непобедимый чемпион мира по боксу, ставший знаменитым автогонщиком (фото, видео)

Следующий материал
Новости партнеров