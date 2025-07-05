Заказывали бургеры и картошку фри: Шакира в своем мировом турне устроила отпуск с сыновьями

Певица Шакира провела «прекрасный семейный отпуск», но не совсем традиционно. Колумбийская исполнительница и автор песен сейчас находится в Калифорнии в рамках своего мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran. Инсайдер эксклюзивно поделился с журналистами: «Шакира недавно провела несколько отличных дней в известной гостинице Del Coronado после увлекательного старта калифорнийского этапа своего тура с распроданными билетами на стадионе Snapdragon».

ВІДЕО ДНЯ

Источник сообщил, что поп-звезда хорошо провела время со своими сыновьями Сашей (12 лет) и Миланом (10 лет) во время перерывов между выступлениями, пишет The news.

«Шакира превращает свой тур в семейное дело. Она и ее мальчики, Милан и Саша, — сообщает издание, — отдыхали у прекрасного бассейна, заказывали бургеры и картошку фри и были очень вежливы».

Королева латиноамериканской музыки также уделяла внимание своим детям, наслаждаясь отдыхом.

РЕКЛАМА

«Шакира была очень мила, и видно, что она замечательная мама, — добавил источник. — Она очень любящая и полностью практичная».

Напомним, Шакира поддержала младшего сына, когда тот решил заняться собственным бизнесом. Кроме того, звезда приобщает детей к музыке.

РЕКЛАМА

147

Читайте нас в Facebook