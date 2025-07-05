- 10:55 Совсем не Анджелина Джоли: Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге
- 10:27 Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза
- 10:22 Украинский призер Олимпийских игр брутально нокаутировал американца в своем первом бою за три года
- 09:56 Важно сделать это именно 6 июля: аграрий посоветовал, как вырастить очень большой лук
- 09:26 Пенсия в 10,5 тыс. грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году
- 08:54 Ночная атака врага: пострадали Киевщина, Запорожье, Харьков
- 08:17 Весы рискуют нажить себе врагов, а Тельцы смогут убедится, что молчание — золото: гороскоп на 6 июля
- 01:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 05.07 22:27 Шведский стол: эти правила чаще всего нарушаются
- 05.07 22:00 Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто
- 05.07 21:31 Заказывали бургеры и картошку фри: Шакира в своем мировом турне устроила отпуск с сыновьями
- 05.07 21:02 Это худший метод приготовления картофеля: старайтесь его избегать
Заказывали бургеры и картошку фри: Шакира в своем мировом турне устроила отпуск с сыновьями
Певица Шакира провела «прекрасный семейный отпуск», но не совсем традиционно. Колумбийская исполнительница и автор песен сейчас находится в Калифорнии в рамках своего мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran. Инсайдер эксклюзивно поделился с журналистами: «Шакира недавно провела несколько отличных дней в известной гостинице Del Coronado после увлекательного старта калифорнийского этапа своего тура с распроданными билетами на стадионе Snapdragon».
Источник сообщил, что поп-звезда хорошо провела время со своими сыновьями Сашей (12 лет) и Миланом (10 лет) во время перерывов между выступлениями, пишет The news.
«Шакира превращает свой тур в семейное дело. Она и ее мальчики, Милан и Саша, — сообщает издание, — отдыхали у прекрасного бассейна, заказывали бургеры и картошку фри и были очень вежливы».
Королева латиноамериканской музыки также уделяла внимание своим детям, наслаждаясь отдыхом.
«Шакира была очень мила, и видно, что она замечательная мама, — добавил источник. — Она очень любящая и полностью практичная».
Напомним, Шакира поддержала младшего сына, когда тот решил заняться собственным бизнесом. Кроме того, звезда приобщает детей к музыке.147
Читайте нас в Facebook