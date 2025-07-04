Ветеранам — трудоустройство, переселенцам — жилье на 45 лет без первого взноса, — Андрей Пелюховский

Генеральный совет политической партии «Сила нации» провел пресс-конференцию, посвященную проекту трудоустройства ветеранов украинско-российской войны. В частности, речь шла о социальном обеспечении военнослужащих, которые сегодня мужественно защищают Родину, а также их вовлечении в мирное восстановление страны после завершения войны.

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«Украинские военные уже завтра столкнутся с острой несправедливостью со стороны властей и общества. Гражданская, мирная жизнь приведет к главному: люди, защищавшие Отечество, проливали кровь и были готовы отдать свою жизнь, начнут искать свое место в новых условиях — им придется искать работу, заработки, зная, что экономика разрушена, а у государства нет средств. Они захотят открыть бизнес и столкнутся с банальной коррупцией и вымогательством… Наша задача — поддержать наших воинов и ветеранов, дать им возможность адаптироваться к новой жизни», — заявил глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

Отдельное внимание во время мероприятия было уделено проблемам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Андрей Пелюховский акцентировал внимание на новом пилотном проекте, который партия планирует презентовать 15 июля. В частности, речь идет о жилищном проекте:

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- предоставление жилья переселенцам на 45 лет в рассрочку — без первого взноса;

- введение механизма самообеспечения — проект не нуждается в финансировании из Государственного бюджета.

«Это пилотная модель, аналогов которой нет в мире. Мы стремимся вернуть людям не только крышу над головой, но и достоинство — ощущение собственного дома, своей земли, своего будущего», — подчеркнул лидер «Силы нации».

Еще одним ключевым направлением, которое партия представит 15 июля, станет поддержка ветеранов и создание рабочих мест для них.

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«Они показали свое умение воевать, имеют отличные боевые навыки и, несомненно, превосходят в плане боевой подготовки лучших бойцов НАТО… Еще до полномасштабного вторжения россии в Украину представители американских частных военных компаний приезжали в Украину и говорили о возможности создания украинских ЧВК. Скажем, подобные идеи еще в 2019—2020 годах высказывал миллиардер Эрик Принс, один из соратников Дональда Трампа, основатель ЧВК „Blackwaters“ и „Академія“. Скажем, он посещал тренировочные полигоны украинских добробатов в Хмельницкой и Запорожской областях, планировал сформировать ЧВК из украинцев», — объяснил свою идею Пелюховский.

По его словам, дело — за народными депутатами.

«Еще летом прошлого года в Раду был внесен законопроект о Частных оборонных компаниях. Этот проект был поддержан Министерством обороны Украины. Но потом его отправили на доработку и фактически похоронили. Мы считаем, что речь должна идти не о частных оборонных, а именно о военных компаниях, которые будут не только осуществлять оборону Украины, но и будут вести активные боевые действия на разных территориях, по всему миру», — сказал политик.

Участники пресс-конференции также подчеркнули важность создания условий для полной реинтеграции ветеранов и ВПЛ в экономику государства. Речь идет, в частности, о расширении кооперативного движения и поддержке ветеранских предприятий.

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«Программа экономического спасения предусматривает полную кооперацию ветеранских сообществ и местных организаций для восстановления экономической активности на всех уровнях. Именно ветеранские предприятия являются наиболее инклюзивными с точки зрения создания рабочих мест и условий труда», — сказал глава Украинской военной организации «СПАС-23» Владимир Волков.

Политический аналитик Александр Кондратенко добавил: «Государство должно формировать политику, в центре которой человек. Ветеранские инициативы могут и должны стать носителем новой украинской социально-экономической и духовной силы».

По словам Пелюховского, «Сила нации» и дальше будет тесно содействовать с военными.

«Они видят в нас инструмент политического влияния для защиты собственных интересов», — добавил политик.

Ранее политик поднимал тему недр.

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