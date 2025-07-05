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Происшествия

В Одессе взорвали автомобиль с военным в салоне (фото)

11:09 5 июля 2025
В Одессе на Варненской взорвался Opel с военным в салоне - Фото: Одесса INFO

В Одессе, которую недавно обстреляли россияне, взорвался автомобиль с военным в салоне. Сообщение о взрыве автомобиля «Opel» на улице Варненской поступило на спецлинию 102 сегодня утром. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

«По предварительной информации, пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы. Правовая квалификация произошедшего будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

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Как сообщает Telegram-канал «Одесса INFO», пострадавший мужчина является военным.

СБУ квалифицирует взрыв авто в Киевском районе Одессы как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

Напомним, что вечером 6 июня в Одесской области взорвался автомобиль. Тогда в результате взрыва погиб сотрудник Березовского районного ТЦК и СП.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве российские агенты попытались взорвать бойца взрывчаткой в скутере. Военный из бригады «Азов» познакомился с девушкой в соцсетях, она представилась как «Настюша» и пригласила на свидание.

Когда «азовец» приехал на место встречи, якобы у дома девушки, она указала в сообщении, что еще собирается, и предложила военному взять ключи от ее двери под сиденьем желтого мопеда, припаркованного у здания. Подойдя к скутеру, боец почувствовал что-то подозрительное и успел отойти, прежде чем взорвалось устройство.

Фото: Одесса INFO

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