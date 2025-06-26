«Пригласила на свидание»: в Киеве попытались взорвать бойца «Азова» взрывчаткой в скутере

В Киеве российские агенты попытались взорвать бойца взрывчаткой в скутере. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Андрей Цаплиенко.

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Ситуация со слов знакомых с ней выглядит так: военный из бригады «Азов» познакомился с девушкой в соцсетях, она представилась как «Настюша», и пригласила на свидание.

Когда «азовец» приехал на место встречи, якобы у дома девушки, она указала в сообщении, что еще собирается, и предложила военному взять ключи от ее двери под сиденьем желтого мопеда, припаркованного у здания.

Подойдя к скутеру, боец почувствовал что-то подозрительное и успел отойти, прежде чем взорвалось устройство.

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Цаплиенко напоминает, что накануне СБУ и Нацполиция задержали в Харькове российскую агентку, которая передала военным ВСУ заминированный скутер якобы как «волонтерскую помощь».

В тот день, 20 июня, россияне активировали взрывное устройство, которое было спрятано в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.

Взрыв произошел у харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им «волонтерского» мотороллера.

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По данным следствия, для преступления агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку. По данным СМИ, ее зовут Екатерина Пыхтина, сама она из Золочевского района, но проживает в Харькове.

После вербовки она получила подробные инструкции от куратора на изготовление СВУ (самодельное взрывное устройство) в «домашних» условиях.

Готовое СВУ фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала багажник.

По камере, замаскированной на месте теракта, российские спецслужбы отследили прибытие военных на «локацию».

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После совершения преступления террористка пыталась «залечь на дно», но через несколько часов ее задержали правоохранители.

Также стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали агента рф, который, очевидно, и пытался взорвать военного, заманив его на «свидание с девушкой». По материалам дела одной из его задач была ликвидация военного Национальной гвардии в Киеве.

Для этого враг заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом свидания с девушкой из чата для знакомств. Когда военный прибыл на локацию, рашисты дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с «местом свидания». В результате происшествия никто не пострадал.

По материалам дела, вражеским агентом оказался 19-летний житель Киевщины, который искал «легкие заработки» на Telegram-каналах. После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку.

Затем фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВУ, и доставил его к месту запланированного теракта.

После неудачного покушения агент получил новую задачу: прибыть в Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым задачам. Одной из них был поджог военного автомобиля, а другой — подготовка нового теракта. Правоохранители задержали фигуранта «по горячим следам» сразу после поджога автомобиля.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в штурмовом полку ВСУ обнаружили «крота» фсб, которого россияне использовали как маяк.

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