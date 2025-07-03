Россияне ударили среди дня баллистикой по Одессе: есть погибшие

В Одессе, подвергшейся атаке дронами-камикадзе в ночь на 3 июля, днем в четверг снова были слышны взрывы — российские захватчики ударили по областному центру баллистикой.

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Это произошло вскоре после того, как в Воздушных силах ВСУ предупредили о скоростной цели в направлении Одессы.

Местные паблики пишут, что в областном центре под ударом предположительно российского «Искандера» находилась портовая инфраструктура. ТГ-канал Одесса INFO сообщает о двух погибших и пятерых раненых.

Позже вице-премьер по вопросам восстановления Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что «Искандер» попал в район одного из причалов Одесского морского порта.

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«На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. Погибли два человека. Один из них — докер-механизатор, другой — водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших», — отметил он.

Еще шесть человек — работники одного из портовых операторов, водитель, а также граждане Сирии, являющиеся членами экипажа гражданского судна, получили ранения. Повреждены также объекты инфраструктуры: портальные краны, техника, склады…

«россия обстреливает наши порты уже четвертый год подряд. Она бьет по инфраструктуре, которая соединяет Украину с миром. По людям, которые ежедневно обеспечивают работу критических объектов. По гражданским. Этот обстрел еще одно свидетельство, что россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, безопасность и жизнь мирных граждан. Свободное и безопасное судоходство должно быть не исключением, а нормой. Необходима жесткая международная реакция. Мир не может оставлять без ответа целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру», — отметил Алексей Кулеба.

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А утром 3 июля июля российские захватчики также атаковали с воздуха Полтавщину — в областном центре «Шахеды» ударили в районе здания ТЦК и СП. Жертвами атаки стали два человека, еще одиннадцать получили ранения. Среди пострадавших — военнослужащие ТЦК и СП, а также ВСУ.

Напомним, что в июне россияне ударили баллистической ракетой «Искандер» по полигону в Полтавской области. Тогда погибли два военнослужащих — инструктор и курсант.

Фото https://t.me/odessa_infonews

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