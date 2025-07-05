В США скончались звезда «Фантастической четверки» и автор музыки к легендарным «Секретным материалам»

На этой неделе мир потерял две выдающиеся фигуры: актера Джулиана Макмегона и композитора Марка Сноу.

Джулиан Макмегон: от Коула Тернера до премьер-министра Австралии

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Австралийский актер Джулиан Макмегон, известный своими ролями в сериалах «Все женщины — ведьмы» (Коул Тернер) и «ФБР: Самые разыскиваемые» (агент Джесси ЛаКруа), скончался 2 июля во Флориде в возрасте 56 лет после борьбы с раком. Об этом сообщила его жена, Келли Макмегон, отметив, что Джулиан «мирно умер на этой неделе после мужественной борьбы с раком», пишет Deadline.

Макмегон также приобрел известность благодаря роли Доктора Дума в фильмах «Фантастическая четверка» и доктора Кристиана Троя в сериале «Части тела». Его последней работой стала роль премьер-министра Австралии в детективном сериале «Резиденция» на Netflix.

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Джулиан был трижды женат. У него есть дочь Мэдисон от второго брака.

Марк Сноу: мелодии, ставшие культовыми

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Композитор Марк Сноу, чья музыка к культовому сериалу «Секретные материалы» стала международным хитом, умер в возрасте 78 лет в своем доме в Коннектикуте. 15-кратный номинант на премию «Эмми», Сноу написал музыку более чем к 200 эпизодам «Секретных материалов» и двум полнометражным фильмам по его мотивам, пишет Variety.

Он также работал над такими известными сериалами, как «Супруги Гарт», «Тайны Смолвиля» и «Голубая кровь». Сноу, настоящее имя которого Мартин Фалтерман, начал свою музыкальную карьеру в Нью-Йорке, где учился в Джульярдской школе и основал рок-н-ролльный ансамбль. В 1974 году он переехал в Лос-Анджелес, где его карьера телевизионного композитора стремительно пошла вверх.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный футболист, снимавшийся в кино и сидевший в тюрьме, умер в 39 лет.

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