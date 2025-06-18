Смерть Майла Джексона: бывший адвокат звезды заявил, что знает, почему на самом деле погиб певец

После смерти Майкла Джексона появлялось много разных версий того, почему ушел из жизни поп-король.



Свое видение причины произошедшей в 2009 году трагедии в беседе с Radar Onlina изложил и Брайан Оксман, бывший адвокат Майкла Джексона.

ВІДЕО ДНЯ

По его словам, артиста «убили» судебные разбирательства в рамках дела о сексуальном насилии. В то же время, по официальным документам, Джексон умер из-за остановки сердца, которая произошла в результате передозировки сильнодействующим снотворным. Юрист напомнил, что за четыре года до смерти поп-короля обвинили в притязаниях к 13-летнему Гэвину Арвизо на ранчо Neverland. Несмотря на то, что Джексон был признан невиновным, скандал имел серьезные последствия.

«Майкл звонил по ночам десятки раз. Он не переставал спрашивать: „Почему? Я так хорошо к ним относился, а они придумывают эту ложь“. Он не мог найти ответ на этот вопрос до самой смерти», — рассказал Оксман.

Согласно опросу, проведенному в 2005 году, 80% жителей США считали, что Джексон все же совершил преступление. Именно скандал и гнев американцев, по словам Оксмана, изменили Джексона до неузнаваемости.

РЕКЛАМА

«Он был эмоционально истощен и удивлялся: «Я артист. Я завишу от людей, а 80% из них считают меня виновным?» — вспоминал адвокат.

Кроме того, Джексон чувствовал себя преданным британским журналистом Мартином Баширом, взявшим у него интервью для противоречивого телевизионного документального фильма «Жизнь с Майклом Джексоном», и выставил певца в нем педофилом. По словам Оксмана, Джексон говорил о том, что умрет, если его арестуют, поскольку другие заключенные жестоко относятся к обвиняемым по статьям о сексуальном насилии. К сожалению, самые плохие предсказания сбылись — он ушел из жизни.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет в своем особняке в Лос-Анджелесе от острой интоксикации пропофолом. Его личный врач Конрад Мюррей был осужден за непреднамеренное убийство в 2011 году за введение этого препарата. Доктор Мюррей отсидел около двух лет в тюрьме округа Лос-Анджелес и был освобожден в октябре 2013 года.

РЕКЛАМА

Напомним, что еще одним известным человеком, обвиняемым в педофилии, был ныне покойный миллиардер Джеффри Эпштейн. Факт его дружбы с Дональдом Трампом снова всплыл на поверхность во время ссоры президента США с Илоном Маском.

Фото со страницы michaeljackson в Instagram

280

Читайте нас в Facebook