- 00:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 18.06 23:02 На закупках медоборудования для онкобольных Института рака украли более 231 миллиона гривен, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся
- 18.06 22:00 Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно
- 18.06 21:30 Ситуация напряженная: сын Дэвида Бекхэма Бруклин проигнорировал рыцарское звание отца
- 18.06 21:01 Как выбрать сладкий арбуз в магазине: есть проверенные методы
- 18.06 20:52 Украина U21 в игре с красной карточкой уступила Нидерландам и вылетела с Евро-2025: видеообзор матча
- 18.06 20:45 «Любуясь розами художницы Елены Нестеровой, будто чувствуешь их аромат», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 18.06 20:33 Сделал сознательный выбор в пользу военной службы: война забрала жизнь 24-летнего пограничника с Черниговщины
- 18.06 20:06 Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол
- 18.06 19:54 Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
- 18.06 19:48 В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян
Смерть Майла Джексона: бывший адвокат звезды заявил, что знает, почему на самом деле погиб певец
После смерти Майкла Джексона появлялось много разных версий того, почему ушел из жизни поп-король.
Свое видение причины произошедшей в 2009 году трагедии в беседе с Radar Onlina изложил и Брайан Оксман, бывший адвокат Майкла Джексона.
По его словам, артиста «убили» судебные разбирательства в рамках дела о сексуальном насилии. В то же время, по официальным документам, Джексон умер из-за остановки сердца, которая произошла в результате передозировки сильнодействующим снотворным. Юрист напомнил, что за четыре года до смерти поп-короля обвинили в притязаниях к 13-летнему Гэвину Арвизо на ранчо Neverland. Несмотря на то, что Джексон был признан невиновным, скандал имел серьезные последствия.
«Майкл звонил по ночам десятки раз. Он не переставал спрашивать: „Почему? Я так хорошо к ним относился, а они придумывают эту ложь“. Он не мог найти ответ на этот вопрос до самой смерти», — рассказал Оксман.
Согласно опросу, проведенному в 2005 году, 80% жителей США считали, что Джексон все же совершил преступление. Именно скандал и гнев американцев, по словам Оксмана, изменили Джексона до неузнаваемости.
«Он был эмоционально истощен и удивлялся: «Я артист. Я завишу от людей, а 80% из них считают меня виновным?» — вспоминал адвокат.
Кроме того, Джексон чувствовал себя преданным британским журналистом Мартином Баширом, взявшим у него интервью для противоречивого телевизионного документального фильма «Жизнь с Майклом Джексоном», и выставил певца в нем педофилом. По словам Оксмана, Джексон говорил о том, что умрет, если его арестуют, поскольку другие заключенные жестоко относятся к обвиняемым по статьям о сексуальном насилии. К сожалению, самые плохие предсказания сбылись — он ушел из жизни.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет в своем особняке в Лос-Анджелесе от острой интоксикации пропофолом. Его личный врач Конрад Мюррей был осужден за непреднамеренное убийство в 2011 году за введение этого препарата. Доктор Мюррей отсидел около двух лет в тюрьме округа Лос-Анджелес и был освобожден в октябре 2013 года.
Напомним, что еще одним известным человеком, обвиняемым в педофилии, был ныне покойный миллиардер Джеффри Эпштейн. Факт его дружбы с Дональдом Трампом снова всплыл на поверхность во время ссоры президента США с Илоном Маском.
Фото со страницы michaeljackson в Instagram280
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара