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Четверть экспорта лежит на складах: одна из отраслей росссийской экономики на грани краха

15:24 6 июля 2025
уголь

Текущий 2025-й год стал очень тяжелым для угольной отрасли российской экономики — кроме значительного снижения цен на продукцию, ее оказалось просто некому продавать. С каждым месяцем ситуация становится все сложнее, так что в июле на складах в рф скопилось 50 млн тонн угля, или 25% от всего экспорта за 2024-й год.

Как сообщает сайт The Moscow Times, практически все порты с полными складами — нет вывоза и спроса при непонятном рынке. А в главных портах рф запасы угля превышают среднемесячные показатели на 20−25%.

Как объясняют источники журналистам, проблема связана со снижением спроса либо проблемами с вывозом, что и ведет к накоплению запасов. Ожидается, что проблема с затоваренностью сохранится минимум до конца текущего года, если не улучшится ситуация с падением экспортного спроса на российский уголь и не будут решены логистические трудности.

Изменить ситуацию может глобальное увеличение цен на уголь, что сделает рентабельными экспортные поставки.

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В то же время по итогам мая объемы транспортировки российского энергетического угля на экспорт через порты упали более чем на 50%. В целом вывоз угля из рф морем сокращается самыми высокими темпами с января 2024 года.

Заметим, что в настоящий момент доходы рф от экспорта энергоресурсов составляют около 500 млн евро ежесуточно, что вдвое меньше, чем до начала полномасштабной агрессии. При этом на доходы от экспорта угля приходятся 74 млн евро из этой суммы.

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