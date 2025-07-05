Согласно прогнозу астрологов, конец этой недели удачно сложится для нескольких знаков зодиака. А что ожидает каждого представителя зодиакальной семьи в воскресенье, 6 июля, рассказывает прогноз, составленный знатоками карт Таро.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Пятерка Жезлов

Овнам стоит проявить выдержку. Постарайтесь не давать пустых обещаний и не ввязываться в дискуссии, где нет конструктивного смысла. Избегайте привязки к материальным вопросам. Найдите время для прогулки или спортивной активности.

Телец — Маг

В жизнь Тельцов может вернуться человек, с которым давно были потеряны контакты. Карта говорит о новых возможностях, которые могут возникнуть из старых связей. Вас ждет разговор, который расставит многое по местам. Не упустите шанс изменить свое будущее.

Близнецы — Тройка Кубков

Близнецам предстоит день перемен. У вас появятся неожиданные задачи или эмоции, выбивающие из равновесия. Но не стоит паниковать — все стабилизируется. Постарайтесь не оставаться в одиночестве — именно сегодня вам особенно полезна компания друзей.

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Рак — Верховная Жрица

Ракам не стоит игнорировать знаки: от случайных слов до снов. Это начало светлого периода, даже если вы пока не до конца это осознаете. Главное — не нервничайте по пустякам и не создавайте проблемы, которых нет. Спокойствие, внутренняя тишина и принятие — ваш путь к гармонии.

Лев — Девятка Денариев

Львам стоит откровенно поговорить с кем-то из близких, чтобы устранить недопонимание. Карта указывает на то, что стабильность в отношениях требует не только щедрости, но и честности. Не бойтесь озвучить свою точку зрения, но делайте это мягко и с уважением. Ваши отношения заслуживают перезагрузки.

Дева — Тройка Жезлов

Девам стоит изменить тактику в общении с окружающими. Возможно, вы стали чересчур требовательны и забыли, как важно давать обещания без ожидания. Проявите щедрость эмоциональную. День прекрасно подходит для искренних жестов, добрых слов и поддержки.

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Весы — Двойка Мечей

Весам день даст шанс, наконец, остаться наедине с собой и услышать, что вы действительно чувствуете. Вам необходима временная изоляция для ясности ума. Позвольте себе заняться тем, что приносит спокойствие и перезагрузку. Вы выйдете из этого состояния более целостными.

Скорпион — Солнце

Скорпионам стоит позаботиться о себе и своих близких. День будет особенно благоприятен для общения, коротких поездок или просто прогулки в хорошей компании. Это день благодарности: отдайте её и получите в ответ.

Стрелец — Девятка Кубков

Стрельцам стоит особенно внимательно относиться к своим словам. Лучше подумать дважды, прежде чем реагировать на поступки или слова другого человека. Если сумеете сохранить доброжелательность, вторая половина дня подарит вам удивительное ощущение легкости.

Козерог — Восьмерка Жезлов

Козерогам предстоит эмоционально насыщенный день. Возможно, вы пересмотрите свои взгляды на какие-то семейные вопросы. Не бойтесь динамики: она приводит к обновлению и искренним чувствам. Делайте шаги навстречу — вы не пожалеете.

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Водолей — Суд

Водолеи, несмотря на выходной, будут полны идей, как улучшить свою работу или запустить новый проект. Они на пороге важного выбора, который может стать судьбоносным. Не бойтесь действовать — даже если вам кажется, что сейчас не время.

Рыбы — Звезда

Рыбам не стоит заставлять себя заниматься тем, к чему душа не лежит. Нужно немного передохнуть. Тогда придет желание искать что-то новое и вдохновение. Сейчас вы его не видите из-за усталости. Побудьте в тишине, у воды или на природе, чтобы восстановить контакт с собой. И тогда мечты, которые вы так долго откладывали, снова станут достижимыми.

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