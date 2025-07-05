- 10:55 Совсем не Анджелина Джоли: Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге
- 10:27 Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза
- 10:22 Украинский призер Олимпийских игр брутально нокаутировал американца в своем первом бою за три года
- 09:56 Важно сделать это именно 6 июля: аграрий посоветовал, как вырастить очень большой лук
- 09:26 Пенсия в 10,5 тыс. грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году
- 08:54 Ночная атака врага: пострадали Киевщина, Запорожье, Харьков
- 08:17 Весы рискуют нажить себе врагов, а Тельцы смогут убедится, что молчание — золото: гороскоп на 6 июля
- 01:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 05.07 22:27 Шведский стол: эти правила чаще всего нарушаются
- 05.07 22:00 Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто
- 05.07 21:31 Заказывали бургеры и картошку фри: Шакира в своем мировом турне устроила отпуск с сыновьями
- 05.07 21:02 Это худший метод приготовления картофеля: старайтесь его избегать
Близнецам — «Тройка кубков» и перемены, Львам — «Девятка денариев» и откровенный разговор: Таро-прогноз на 6 июля
Согласно прогнозу астрологов, конец этой недели удачно сложится для нескольких знаков зодиака. А что ожидает каждого представителя зодиакальной семьи в воскресенье, 6 июля, рассказывает прогноз, составленный знатоками карт Таро.
Овен — Пятерка Жезлов
Овнам стоит проявить выдержку. Постарайтесь не давать пустых обещаний и не ввязываться в дискуссии, где нет конструктивного смысла. Избегайте привязки к материальным вопросам. Найдите время для прогулки или спортивной активности.
Телец — Маг
В жизнь Тельцов может вернуться человек, с которым давно были потеряны контакты. Карта говорит о новых возможностях, которые могут возникнуть из старых связей. Вас ждет разговор, который расставит многое по местам. Не упустите шанс изменить свое будущее.
Близнецы — Тройка Кубков
Близнецам предстоит день перемен. У вас появятся неожиданные задачи или эмоции, выбивающие из равновесия. Но не стоит паниковать — все стабилизируется. Постарайтесь не оставаться в одиночестве — именно сегодня вам особенно полезна компания друзей.
Рак — Верховная Жрица
Ракам не стоит игнорировать знаки: от случайных слов до снов. Это начало светлого периода, даже если вы пока не до конца это осознаете. Главное — не нервничайте по пустякам и не создавайте проблемы, которых нет. Спокойствие, внутренняя тишина и принятие — ваш путь к гармонии.
Лев — Девятка Денариев
Львам стоит откровенно поговорить с кем-то из близких, чтобы устранить недопонимание. Карта указывает на то, что стабильность в отношениях требует не только щедрости, но и честности. Не бойтесь озвучить свою точку зрения, но делайте это мягко и с уважением. Ваши отношения заслуживают перезагрузки.
Дева — Тройка Жезлов
Девам стоит изменить тактику в общении с окружающими. Возможно, вы стали чересчур требовательны и забыли, как важно давать обещания без ожидания. Проявите щедрость эмоциональную. День прекрасно подходит для искренних жестов, добрых слов и поддержки.
Весы — Двойка Мечей
Весам день даст шанс, наконец, остаться наедине с собой и услышать, что вы действительно чувствуете. Вам необходима временная изоляция для ясности ума. Позвольте себе заняться тем, что приносит спокойствие и перезагрузку. Вы выйдете из этого состояния более целостными.
Скорпион — Солнце
Скорпионам стоит позаботиться о себе и своих близких. День будет особенно благоприятен для общения, коротких поездок или просто прогулки в хорошей компании. Это день благодарности: отдайте её и получите в ответ.
Стрелец — Девятка Кубков
Стрельцам стоит особенно внимательно относиться к своим словам. Лучше подумать дважды, прежде чем реагировать на поступки или слова другого человека. Если сумеете сохранить доброжелательность, вторая половина дня подарит вам удивительное ощущение легкости.
Козерог — Восьмерка Жезлов
Козерогам предстоит эмоционально насыщенный день. Возможно, вы пересмотрите свои взгляды на какие-то семейные вопросы. Не бойтесь динамики: она приводит к обновлению и искренним чувствам. Делайте шаги навстречу — вы не пожалеете.
Водолей — Суд
Водолеи, несмотря на выходной, будут полны идей, как улучшить свою работу или запустить новый проект. Они на пороге важного выбора, который может стать судьбоносным. Не бойтесь действовать — даже если вам кажется, что сейчас не время.
Рыбы — Звезда
Рыбам не стоит заставлять себя заниматься тем, к чему душа не лежит. Нужно немного передохнуть. Тогда придет желание искать что-то новое и вдохновение. Сейчас вы его не видите из-за усталости. Побудьте в тишине, у воды или на природе, чтобы восстановить контакт с собой. И тогда мечты, которые вы так долго откладывали, снова станут достижимыми.
«ФАКТЫ» также рассказывали, как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака.2974
Читайте нас в Facebook
Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля