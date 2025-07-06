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Весы рискуют нажить себе врагов, а Тельцы смогут убедится, что молчание — золото: гороскоп на 6 июля
Согласно прогнозу астрологов, конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака. Вместе с тем, Вселенная предлагает каждому представителю зодиакального круга остановиться и услышать свой внутренний голос, говорится в гороскопе, составленном для ТСН.
Овен
Овнам не стоит жалеть себя. Беспричинная жалость может негативно повлиять на жизненную ситуацию и, как следствие, привести к затяжной депрессии.
Телец
В этот день Тельцам нужно быть осторожными с высказываниями. Помните, что слово серебро, а молчание — золото. Неосторожное высказывание, которое вы позволите себе под веянием минуты, может привести к неприятности.
Близнецы
Не стоит верить на слово малознакомым или незнакомым людям, которые попросят вас о материальной помощи. В этот день вы можете оказаться на удочке у мошенников. Не станьте их жертвой.
Рак
Ракам важно энергию, которая будет переполнять вас в этот день, расходовать экономно. Не перетруждайтесь и не берите на себя больше, чем обычно.
Лев
Не стоит стесняться своей доброты и сострадания. За эти качества вас будут больше уважать, пожалев, впрочем, о том, что вы нечасто их проявляете. Не скрывайте свое истинное лицо.
Дева
Близких людей Девам лучше в воскресенье держать на некотором расстоянии — так вам удастся сохранить с ними хорошие отношения, не поссорившись из-за ничего не значащих мелочей.
Весы
Весам стоит проявить дипломатию и толерантность, не раздражаться по мелочам. Не сдержавшись, вы рискуете нажить себе серьезных врагов.
Скорпион
Скорпионы могут стать примером для других. У них постоянно будут просить совета. Постарайтесь никому в нем не отказывать.
Стрелец
Стрельцам нужно присмотреться к своему окружению. Постарайтесь войти в положение близких людей: скорее всего, их что-то серьезно беспокоит, поэтому они так неадекватно на все реагируют.
Козерог
Козерогам стоит подумать о близких. Не полагайтесь на чужие советы, проявите инициативу. Чтобы порадовать близкого человека, выберите что-то необычное, что позволит вам угодить ему.
Водолей
Водолеи последнее время много и эффективно работали и заслужили отдых. В воскресенье можно немного попутешествовать и планировать долгожданный отпуск.
Рыбы
Рыбам стоит выбрать одно главное направление и двигаться именно в эту сторону, на время отодвинув остальные дела. Они вполне могут подождать. Также не стоит забывать о своем восстановлении.
А что обещает восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля, читайте на сайте «ФАКТОВ».1273
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«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова