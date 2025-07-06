Весы рискуют нажить себе врагов, а Тельцы смогут убедится, что молчание — золото: гороскоп на 6 июля

Согласно прогнозу астрологов, конец текущей недели удачно сложится для пяти знаков зодиака. Вместе с тем, Вселенная предлагает каждому представителю зодиакального круга остановиться и услышать свой внутренний голос, говорится в гороскопе, составленном для ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овнам не стоит жалеть себя. Беспричинная жалость может негативно повлиять на жизненную ситуацию и, как следствие, привести к затяжной депрессии.

Телец

В этот день Тельцам нужно быть осторожными с высказываниями. Помните, что слово серебро, а молчание — золото. Неосторожное высказывание, которое вы позволите себе под веянием минуты, может привести к неприятности.

Близнецы

Не стоит верить на слово малознакомым или незнакомым людям, которые попросят вас о материальной помощи. В этот день вы можете оказаться на удочке у мошенников. Не станьте их жертвой.

РЕКЛАМА

Рак

Ракам важно энергию, которая будет переполнять вас в этот день, расходовать экономно. Не перетруждайтесь и не берите на себя больше, чем обычно.

Лев

Не стоит стесняться своей доброты и сострадания. За эти качества вас будут больше уважать, пожалев, впрочем, о том, что вы нечасто их проявляете. Не скрывайте свое истинное лицо.

Дева

Близких людей Девам лучше в воскресенье держать на некотором расстоянии — так вам удастся сохранить с ними хорошие отношения, не поссорившись из-за ничего не значащих мелочей.

РЕКЛАМА

Весы

Весам стоит проявить дипломатию и толерантность, не раздражаться по мелочам. Не сдержавшись, вы рискуете нажить себе серьезных врагов.

Скорпион

Скорпионы могут стать примером для других. У них постоянно будут просить совета. Постарайтесь никому в нем не отказывать.

Стрелец

Стрельцам нужно присмотреться к своему окружению. Постарайтесь войти в положение близких людей: скорее всего, их что-то серьезно беспокоит, поэтому они так неадекватно на все реагируют.

Козерог

Козерогам стоит подумать о близких. Не полагайтесь на чужие советы, проявите инициативу. Чтобы порадовать близкого человека, выберите что-то необычное, что позволит вам угодить ему.

РЕКЛАМА

Водолей

Водолеи последнее время много и эффективно работали и заслужили отдых. В воскресенье можно немного попутешествовать и планировать долгожданный отпуск.

Рыбы

Рыбам стоит выбрать одно главное направление и двигаться именно в эту сторону, на время отодвинув остальные дела. Они вполне могут подождать. Также не стоит забывать о своем восстановлении.

А что обещает восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля, читайте на сайте «ФАКТОВ».

1273

Читайте нас в Facebook