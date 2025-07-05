- 10:55 Совсем не Анджелина Джоли: Брэд Питт признался, от каких женщин был в полном восторге
- 10:27 Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза
- 10:22 Украинский призер Олимпийских игр брутально нокаутировал американца в своем первом бою за три года
- 09:56 Важно сделать это именно 6 июля: аграрий посоветовал, как вырастить очень большой лук
- 09:26 Пенсия в 10,5 тыс. грн: кому из украинцев такие выплаты гарантируют в 2025 году
- 08:54 Ночная атака врага: пострадали Киевщина, Запорожье, Харьков
- 08:17 Весы рискуют нажить себе врагов, а Тельцы смогут убедится, что молчание — золото: гороскоп на 6 июля
- 01:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 05.07 22:27 Шведский стол: эти правила чаще всего нарушаются
- 05.07 22:00 Сало, вкус которого вас восхитит: готовится быстро и просто
- 05.07 21:31 Заказывали бургеры и картошку фри: Шакира в своем мировом турне устроила отпуск с сыновьями
- 05.07 21:02 Это худший метод приготовления картофеля: старайтесь его избегать
Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля
Знатоки Восточной астрологии, опираясь на практики фэн-шуй, составили гороскоп на неделю с 7 по 13 июля. Специалисты поделились рекомендациями, которые помогут выбрать правильную стратегию для роста и гармонии.
Крыса
Крысы в начале недели будут пребывать в состоянии спокойствия. Звезды обещают им яркие перспективы, что поможет стремительно обойти конкурентов и недоброжелателей. Начиная с четверга, стоит больше внимания уделять саморазвитию и личностному росту. Не стоит забывать о финансовой стабильности ее нужно укрепить.
Бык
Быкам важно сохранять внутреннюю стойкость и не поддаваться на провокации. Восстановить силы и зарядиться энергией поможет окружение, приятные знакомства, смена привычной обстановки. Позитивный настрой поможет привлечь удачу и открыть неожиданные возможности.
Тигр
Тиграм неделю нужно начинать с четкого планирования. Это поможет не упустить важные детали как в работе, так и в быту. Некоторые проблемы могут потребовать немедленного вмешательства и внимания. Выходные обещают быть насыщенными событиями и полными неожиданных поворотов.
Кролик
Кроликов ожидает продуктивное начало недели. Важно грамотно распоряжаться временем и энергией, не распыляясь на мелочи. Можно сменить имидж. Это придаст уверенности и сделает вас заметнее. Неделя подходит для личностного роста и укрепления социальных связей.
Дракон
Дракона ждет всплеск энергии, энтузиазма и внутренней силы. Неделя будет полна активных действий на работе и дома. Шопинг и творческие занятия пойдут на пользу. Главное — не переусердствовать с риском: повышенная активность может спровоцировать ненужные проблемы.
Змея
Для Змей неделя потребует инициативы, ясного ума и способности действовать быстро. Слушайте интуицию, тогда есть шанс оказаться в нужном месте в нужное время. Эксперты советуют использовать энергию для карьерных целей и налаживания полезных связей.
Лошадь
От Лошади неделя потребует максимальной собранности и трудолюбия. Придется сконцентрироваться на работе и не упускать детали. Смелые и нестандартные решения привлекут внимание со стороны руководства или влиятельных людей. Это удачное время для того, чтобы показать свои сильные стороны.
Коза
Козам желательно сменить имидж или хотя бы обновить гардероб — это может повлечь за собой позитивные перемены. Работа в команде принесет хорошие плоды, а советы коллег окажутся особенно ценными. Неделя подойдет для того, чтобы наладить связи и продвинуться в профессиональных вопросах.
Обезьяна
Обезьянам рекомендуется немного замедлиться и не стремиться успеть все и сразу. Нужно взять паузу, отдохнуть и восполнить внутренние ресурсы. Четверг или пятница станут наиболее подходящими для выполнения серьезных и ответственных задач. На выходных же лучше воздержаться от крупных покупок и сомнительных инвестиций.
Петух
Петухам астрологи советуют начать неделю с наведения порядка — как в доме, так и в мыслях. Это хорошее время для общения: как для новых знакомств, так и для укрепления уже существующих связей. Ближе к выходным будет полезно побыть наедине с собой, чтобы восстановить энергию и осознать, в каком направлении двигаться дальше.
Собака
Людям, рожденным в год Собаки, важно сохранять свои намерения в тайне. На этой недели для них высока вероятность неожиданностей — как приятных, так и не очень. Ближе к выходным возрастает вероятность двойных стандартов, обмана или разочарований со стороны тех, кому вы доверяли. Проявите осторожность в словах и действиях.
Свинья
Свиньям восточные эксперты советуют не бояться смелых решений. Карьерные дела выйдут на первый план, потребуют больше внимания и времени. Интуиция подскажет, как найти баланс между обязанностями и чувствами. Возможны резкие повороты судьбы, но не стоит пугаться. Главное — верить в себя и действовать уверенно.
Напомним, звезды обещают в июле особую поддержку и удачу некоторым знакам зодиака. О том, кому больше всего повезет в финансовой сфере, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».15371
Читайте нас в Facebook