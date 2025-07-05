Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля

Знатоки Восточной астрологии, опираясь на практики фэн-шуй, составили гороскоп на неделю с 7 по 13 июля. Специалисты поделились рекомендациями, которые помогут выбрать правильную стратегию для роста и гармонии.

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Крыса

Крысы в начале недели будут пребывать в состоянии спокойствия. Звезды обещают им яркие перспективы, что поможет стремительно обойти конкурентов и недоброжелателей. Начиная с четверга, стоит больше внимания уделять саморазвитию и личностному росту. Не стоит забывать о финансовой стабильности ее нужно укрепить.

Бык

Быкам важно сохранять внутреннюю стойкость и не поддаваться на провокации. Восстановить силы и зарядиться энергией поможет окружение, приятные знакомства, смена привычной обстановки. Позитивный настрой поможет привлечь удачу и открыть неожиданные возможности.

Тигр

Тиграм неделю нужно начинать с четкого планирования. Это поможет не упустить важные детали как в работе, так и в быту. Некоторые проблемы могут потребовать немедленного вмешательства и внимания. Выходные обещают быть насыщенными событиями и полными неожиданных поворотов.

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Кролик

Кроликов ожидает продуктивное начало недели. Важно грамотно распоряжаться временем и энергией, не распыляясь на мелочи. Можно сменить имидж. Это придаст уверенности и сделает вас заметнее. Неделя подходит для личностного роста и укрепления социальных связей.

Дракон

Дракона ждет всплеск энергии, энтузиазма и внутренней силы. Неделя будет полна активных действий на работе и дома. Шопинг и творческие занятия пойдут на пользу. Главное — не переусердствовать с риском: повышенная активность может спровоцировать ненужные проблемы.

Змея

Для Змей неделя потребует инициативы, ясного ума и способности действовать быстро. Слушайте интуицию, тогда есть шанс оказаться в нужном месте в нужное время. Эксперты советуют использовать энергию для карьерных целей и налаживания полезных связей.

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Лошадь

От Лошади неделя потребует максимальной собранности и трудолюбия. Придется сконцентрироваться на работе и не упускать детали. Смелые и нестандартные решения привлекут внимание со стороны руководства или влиятельных людей. Это удачное время для того, чтобы показать свои сильные стороны.

Коза

Козам желательно сменить имидж или хотя бы обновить гардероб — это может повлечь за собой позитивные перемены. Работа в команде принесет хорошие плоды, а советы коллег окажутся особенно ценными. Неделя подойдет для того, чтобы наладить связи и продвинуться в профессиональных вопросах.

Обезьяна

Обезьянам рекомендуется немного замедлиться и не стремиться успеть все и сразу. Нужно взять паузу, отдохнуть и восполнить внутренние ресурсы. Четверг или пятница станут наиболее подходящими для выполнения серьезных и ответственных задач. На выходных же лучше воздержаться от крупных покупок и сомнительных инвестиций.

Петух

Петухам астрологи советуют начать неделю с наведения порядка — как в доме, так и в мыслях. Это хорошее время для общения: как для новых знакомств, так и для укрепления уже существующих связей. Ближе к выходным будет полезно побыть наедине с собой, чтобы восстановить энергию и осознать, в каком направлении двигаться дальше.

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Собака

Людям, рожденным в год Собаки, важно сохранять свои намерения в тайне. На этой недели для них высока вероятность неожиданностей — как приятных, так и не очень. Ближе к выходным возрастает вероятность двойных стандартов, обмана или разочарований со стороны тех, кому вы доверяли. Проявите осторожность в словах и действиях.

Свинья

Свиньям восточные эксперты советуют не бояться смелых решений. Карьерные дела выйдут на первый план, потребуют больше внимания и времени. Интуиция подскажет, как найти баланс между обязанностями и чувствами. Возможны резкие повороты судьбы, но не стоит пугаться. Главное — верить в себя и действовать уверенно.

Напомним, звезды обещают в июле особую поддержку и удачу некоторым знакам зодиака. О том, кому больше всего повезет в финансовой сфере, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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