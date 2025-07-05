Ночью враг ударил по Харьковщине и Днепропетровщине: ранены мирные жители (фото)

Россияне продолжают обстреливать Украину. Попадание вражеского дрона-камикадзе типа «Шахед» зафиксировано в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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«По состоянию на данный момент имеем предварительную информацию о двух пострадавших, среди которых 12-летний мальчик», — говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по городу Чугуев увеличилось до трех человек.

«Также враг совершил обстрел города Купянск. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, из-за атаки в Днепровском районе пострадали три человека — две женщины и мужчина. Повреждены 5 дачных домов.

«Никопольщина пострадала от атак БПЛА и артиллерией. Агрессор попал по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской громадам. Пострадал мужчина 43 лет. Он находится на амбулаторном лечении. Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто. Била российская армия и по Синельниковщине — Межевской и Славянской громадах. Применяла беспилотники. Горела пшеница. Поврежден автомобиль», — говорится в сообщении.

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Также он сообщил об атаке на Кривой Рог, которая произошла накануне вечером.

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«Уже 8 пострадавших в Кривом Роге. Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают как средней тяжести. Остальные — на амбулаторном лечении. Пожары, возникшие из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного — 2 многоквартирных дома, учебное заведение, гостиница и транспортные средства», — говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ночь на 5 июля (с 20.00 4 июля) противник атаковал 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

«Основное направление удара — Хмельниччина, город Староконстантинов! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 — сбиты огневыми средствами поражения, 135 — локационно утрачены/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее звезды отреагировали на атаку на столицу Украины в ночь на 4 июля.

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