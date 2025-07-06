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Украинский призер Олимпийских игр брутально нокаутировал американца в своем первом бою за три года (видео)
Непобедимый украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира среди любителей Тарас Шелестюк (20 побед, 12 из них — нокаутом, 1 ничья), «избивший» звезду Голливуда, успешно вернулся на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва.
В ходе вечера бокса в Шривпорте (США) 39-летний уроженец Макеевки в рамках среднего веса (до 69,9 кг) левым хуком в челюсть эффектно нокаутировал во втором раунде 42-летнего американца Роддрикуса Ливси (12 побед, 9 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья).
July 6, 2025
Напомним, что в своем последнем бою в марте 2022-го Шелестюк, подписавший контракт с промоутерской компанией Probellum, впервые не победил на профессиональном ринге, закончив ничьей 10-раундовый поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Рикардо Саласа.
Фото Instagram36
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