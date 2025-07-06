41.42 / 41.90 48.91 / 49.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинский призер Олимпийских игр брутально нокаутировал американца в своем первом бою за три года (видео)

10:22 6 июля 2025
Тарас Шелестюк

Непобедимый украинский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира среди любителей Тарас Шелестюк (20 побед, 12 из них — нокаутом, 1 ничья), «избивший» звезду Голливуда, успешно вернулся на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва.

В ходе вечера бокса в Шривпорте (США) 39-летний уроженец Макеевки в рамках среднего веса (до 69,9 кг) левым хуком в челюсть эффектно нокаутировал во втором раунде 42-летнего американца Роддрикуса Ливси (12 побед, 9 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья).

Напомним, что в своем последнем бою в марте 2022-го Шелестюк, подписавший контракт с промоутерской компанией Probellum, впервые не победил на профессиональном ринге, закончив ничьей 10-раундовый поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Шелестюк нокаутировал мексиканца Рикардо Саласа.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

36

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Уран входит в Близнецы – Что ждет Ваш Знак Зодиака

Время перемен: как переход Урана в Близнецы 7 июля повлияет на судьбу знаков зодиака

компания "Автомагистраль Юг"

Владелец компании «Автомагистраль Юг» и ее гендиректор сбежали из Украины, — СМИ

Гороскоп, фото из открытых источников

Козам нужно сменить имидж, а Быкам важно не поддаться на провокацию: восточный гороскоп на неделю 7 — 13 июля

Огурцы растут лучше после подкормки аспирином, фото из открытых источников

Дайте огурцам эти таблетки — и собирайте урожай до осени

Следующий материал
Новости партнеров