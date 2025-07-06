Враг атаковал автомобиль на Харьковщине: погиб ребенок, есть раненые

В ночь на 6 июля россияне ударили по Харькову «шахедами». Были зафиксированы попадания беспилотников в Шевченковском, Киевском и Новобаварском районах города. В частности, в Шевченковском районе города острую реакцию на стресс получил маленький мальчик.

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А в Богодуховском районе Харьковской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители. Трагедия произошла вблизи села Одноробовка, сообщили в Нацполиции.

В результате прямого удара погиб 8-летний мальчик. Его 4-летнего брата с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Также пострадала их 36-летняя мать — у нее диагностирована острая стрессовая реакция.

40-летний водитель автомобиля госпитализирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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Кроме того, по информации областной прокуратуры, в Купянском районе погиб 59-летний гражданский мужчина. Двое мужчин и три женщины получили ранения.

Разрушения получили гражданское предприятие, жилые дома, инфраструктура.



В селе Большой Бурлук ударом поражен элеватор, а в селе Боровское загорелось здание сельскохозяйственного предприятия.

Предварительно установлено, что для ударов по региону оккупанты применили беспилотники типа «Герань-2».

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Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня днем оккупанты ударили беспилотниками по Кременчугу и Николаеву. В Кременчуге дотла сгорело здание ТЦК. В Николаеве есть двое пострадавших. Также повреждены по меньшей мере десять жилых домов, заведение питания и банковское учреждение.

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