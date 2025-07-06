Оккупанты ударили по ТЦК в городе Кременчуг: что известно

Утром 6 июля российские войска вновь нанесли удар по городу Кременчуг на Полтавщине. Вражеская ракета попала в здание местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщили в Сухопутных войсках.

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По предварительной информации, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП нет раненых или погибших. На месте работают экстренные службы, идет уточнение данных о возможных пострадавших.

Также под удар россиян попал и Николаев. В результате падения дронов и их обломков в частном секторе города возникли два пожара. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, отметили в ГСЧС.

Есть двое пострадавших. 31-летнюю женщину госпитализировали, ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 35-летнему мужчине предоставили помощь на месте.

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Также повреждены по меньшей мере десять жилых домов, заведение питания и банковское учреждение.

На месте работают экстренные службы, продолжаются восстановительные работы.

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Напомним, 3 июля войска РФ ударили по зданию ТЦК и СП в Полтаве. Есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданских. А 30 июня было попадание по центру комплектования в Кривом Роге. Пострадали три человека.

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