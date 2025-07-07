В Харькове десятки пострадавших в результате ударов врага по многоэтажкам (видео)

Ранним утром 7 июля Харьков вновь атаковали российские дроны-камикадзе.

По информации руководителя ОВА Олега Синегубова, в настоящее время известно о 23 пострадавших, в том числе троих детях.

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Взрывы в областном центре прогремели около шести часов утра. В Шевченковском районе было зафиксировано попадание БпЛА в жилую многоэтажку — возникло возгорание на 8 этаже. В этом районе в результате атаки пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Еще одно попадание — в Слободском районе, где пострадали 8 человек, в том числе маленькая девочка.

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«В настоящее время в больницы доставлены трое пострадавших, в том числе один ребенок. Состояние – средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава областной военной администрации и добавил, что в Харькове повреждены гражданские объекты, в частности, здание детского сада.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнял, что количество пострадавших увеличилось до 27 человек.

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А в Киеве воздушную тревогу объявляли около двух часов ночи. По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, в Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БпЛА повреждены окна в нежилом здании, а в Соломенском районе повреждены авто и труба водоснабжения.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Деснянском районе поврежден фасад административного здания, газовая

труба и пустой резервуар. Обошлось без пострадавших. Также в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе произошло возгорание автомобиля. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания, а также находившиеся рядом автомобили.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку, где были повреждены авто и труба водоснабжения. В Голосеевском районе повреждены окна в офисном здании и тепломагистраль большого диаметра. В настоящее время коммунальщики работают над ликвидацией аварии.

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«По причине повреждения тепломагистрали диаметром 1 метр без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий. Среди отключенных — как жилые дома, так и социальные учреждения — школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов», — рассказали о последствиях атаки в КГВА.

А в Одессе, к сожалению, есть жертвы — погиб один человек.

«Повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, уже ликвидированные спасателями», — сообщили в ГСЧС.

Есть пострадавшие и в Днепропетровской области. Руководитель ОВА Сергей Лысак информировал, что по Никопольщине агрессор применял артиллерию и беспилотники.

«Под ударом были райцентр и Марганецкая громада. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка. Загорелась гимназия — огонь спасатели потушили. Маломихайловскую громаду Синельниковского района российская армия атаковала БпЛА. Пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Начался пожар в двух частных домах и столовой. Огонь потушен. Также повреждено сельскохозяйственное предприятие», — отметил Лысак.

Напомним, что накануне в Харьковской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль с мирными жителями. Погиб 8-летний мальчик, а его 4-летний брат с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. У матери мальчиков диагностирована острая стрессовая реакция, а водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фото ГСЧС

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