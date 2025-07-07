Синоптики обещают украинцам неделю аномальной жары

Метеоролог Игорь Кибальчич, ранее предупреждавший об усилении жары в Украине, подтвердил этот прогноз и сообщил, что такие аномально жаркие погодные условия обусловят поступления в нашу страну субтропической воздушной массы с Балканского полуострова, а также из районов Предкавказья.

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«На фоне жары также будет развиваться конвективная деятельность, которая повлечет за собой грозовые дожди, местами в сопровождении града и шквалистого ветра. Этому также будет способствовать относительно сниженный фон атмосферного давления», — отметил специалист.

В понедельник, 7 июля, ожидается жаркая погода на всей территории Украины. Ночью без осадков. Днем и вечером в западных, Черкасской и Киевской областях пройдут дожди, местами возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7−12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 15…+22°С, днем +29…+34°С, в центральных, южных областях и на Закарпатье местами +35…+37°С.

Прогноз погоды на 7 июля. Фото Укргидрометцентра

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Во вторник, 8 июля, в западных и северных областях ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут грозовые ливни, местами сильные, днем в западной части возможны град и шквалы, 17−22 м/с, местами 25−27 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5−10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 17…+22°С, в дневное +29…+34°С, в центральных и южных областях +33…+38°С.

Прогноз погоды на 8 июля. Фото Укргидрометцентра

В среду, 9 июля, грозовые дожди сохранятся в западных регионах страны, а также в Киевской области; местами возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. На остальной территории страны будет сухая и жаркая погода. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях составит ночью +15…+21 °С, днем +23…+33 °С, в центральных, южных и восточных регионах ночью +20…+25 °С, днем +34…+39 °С.

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Прогноз погоды на 9 июля. Фото Укргидрометцентра

В четверг, 10 июля, дождливая погода ожидается в западных областях. Здесь местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, днем не исключен град и сильные порывы ветра. В остальных регионах Украины продлится период аномально жаркой и сухой погоды. Ветер в западных областях будет северный, на остальной территории юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +13…+18°С, днем +15…+20°С. В других регионах ночью +19…+25°С, днем +34…+39°С.

Прогноз погоды на 10 июля. Фото Укргидрометцентра

В пятницу, 11 июля, под влиянием малоподвижного циклона неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины, за исключением южных областей. Местами днем возможен град и шквалы, 17 — 22 м/с. В западной части возможны сильные ливни. Ветер переменных направлений, 5−10 м/с. Температура воздуха в западной части ночью будет колебаться в пределах +10…+16 °С, днем +14…+21 °С. В других регионах ночью +19…+25°С, днем +34…+39°С.

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Прогноз погоды на 11 июля. Фото Укргидрометцентра

В субботу 12 июля грозовые дожди пройдут в западных и северо-восточных областях страны. На остальной Украине без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15−17 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +9…+14 °С, днем +20…+25 °С, в остальных регионах ночью +14…+21 °С, днем +26…+32 °С, в юго-восточной половине +34…+39 °С.

В воскресенье, 13 июля, в восточной части, а также на крайнем западе страны ожидаются кратковременные грозовые дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью +10…+15 °С, днем +22…+27 °С, в остальных регионах ночью +14…+21 °С, днем +26…+32 °С, в юго-восточной половине +34…+39 °С.

О том, когда в июле в Украине ожидаются магнитные бури, читайте на нашем сайте. Кстати, сегодня, 7 июля, завершается длительная сильная магнитная буря. Сейчас ее К-индекс чуть меньше 5.

Фото Pixabay

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